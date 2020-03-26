«الشارقة للفنون» تطلق الأداء عبر الإنترنت

المصدر: (الشارقة - البيان)

كشفت أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية عن برنامجها لتجارب الأداء ومقابلات القبول عبر الإنترنت، لمواصلة بحثها عن الطلاب الموهوبين حول العالم بعد أن تم إغلاق كافّة المدارس والمؤسسات التعليمية العليا، بسبب تفشي «كوفيد-19» وانتشاره.

وخضع أكثر من 40 متقدماً من 6 دول لتجارب أداء ومقابلات القبول عبر الإنترنت خلال أسبوعين فقط، سعياً لنيل مقعد في الأكاديمية الأولى والوحيدة المتخصصة في الفنون الأدائية في المنطقة.

وتعليقاً على الموضوع، قال البروفيسور بيتر بارلو، المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية: «يتمسك الشبان من كافة أنحاء العالم، في هذا الوقت العصيب، بالتحلي بالإيجابية والإبداع في تقديم طلباتهم في سبيل أن يصبحوا مؤدين ومنتجين محترفين.