الإعلام العالمي يشيد بإطلاق «آرت دبي» برنامجاً رقمياً يضم عشرات الإبداعات

المصدر: دبي - البيان

تابعت شبكة «سي. إن. إن» الإخبارية الأمريكية خبر إصدار معرض «آرت دبي» برنامجاً رقمياً يضم العشرات من الأعمال الفنية والفيديوهات الاستعراضية.وقالت «سي. إن. إن» إن «آرت دبي» أصدر برنامجاً رقمياً هذا الأسبوع، يضم معرضاً افتراضياً لأكثر من 500 عمل فني، ومقاطع فيديو استعراضية، وبرنامج «Newshour Special» الذي سيحظى بمشاركة نجوم من عالم الفن وسيناقش قضايا عدة.

وأضافت القناة إن تنظيم المعرض عبر الإنترنت سيزيد من متابعي «آرت دبي» عالمياً، وإن خطوة الانتقال إلى الرقمية سيكون لها آثار إيجابية في الفعاليات والأحداث المستقبلية.

وأكدت القناة الإخبارية المرموقة «إن نهج «آرت دبي» يمكن أن يصبح هو النهج السائد في الأشهر المقبلة، حيث أعلنت حكومة دبي في وقت سابق أن متاحفها الرئيسية ستكون متاحة للجولات الافتراضية».

يذكر أن معرض «آرت دبي» يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويعتبر المعرض الفني الدولي الرائد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث تشكّل هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة» الشريك الاستراتيجي للمعرض، والداعم الأساسي لمشاريعه التعليمية على مدار العام.

ويستضيف «آرت دبي» في شهر مارس كل عام ما يقارب التسعين صالة عرض فنية من الإمارات العربية المتحدة والعالم لتشكل مزيجاً متنوعاً ومتميزاً لقاعات عرضه الرئيسية «كونتيمبوراري» (معاصر)؛ و«مودرن» (حديث) المكرّس بشكل كامل للفن الحديث في القرن العشرين من العالم العربي والشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا.