مدير مدرسة يغني لطلابه: «كوفيد- 19»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

نشر أحد مديري مدرسة أمريكية في لبنان، أخيراً، مقطع فيديو طريف على «يوتيوب»، يظهره وهو يعزف ويغني أغنية خاصة موجهة لطلاب الصفوف الثانوية في المدرسة التي هم فيها، ذلك كوسيلة لتشجيعهم وإرشادهم إلى كيفية التكيف مع الأوضاع المستجدة، في ظل إغلاق المدارس في لبنان وتحول عدد كبير منها للتعليم عبر الإنترنت نتيجة لفرض منع التجول الذاتي بسبب فيروس كورونا.

وعلى أنغام موسيقى من الريف الأمريكي، أنشد مدير الصفوف الثانوية بمدرسة «إنترناشونال كوليدج»، بروكس نوكس، أغنية باللغة الإنجليزية من أدائه على «يوتيوب» مشجعاً طلابه على ضرورة الالتزام والجدية بصفوف التعلم عن بعد وأخذ دروسهم بجدية.

أغنية «كوفيد-19» التي أنشدها المدرس مع عزف الغيتار، تدعو الطلاب للتحدث لأساتذتهم وتعظيم أوقاتهم لأن مدرستهم في المستقبل المنظور ستكون على الإنترنت، وهو ما يفترض منهم إيجاد مكان خاص للدراسة في المنزل لتلقي علومهم على الإنترنت، والطلب من إخوتهم وأخواتهم الابتعاد، والتحقق من البريد الإلكتروني، مع ضرورة تفهم أهاليهم الذين تغيرت حياتهم بشكل كبير في ظل الأوضاع المستجدة.

وحذر المدرس أيضاً الطلاب داعياً إياهم إلى الاستماع لأساتذتهم وعدم إغلاق المايكروفون لأنها مضيعة للوقت، فعقارب الساعة تدق وهناك الكثير مما ينبغي القيام به.