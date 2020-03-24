معتصم النهار في «دبي كروز»: أحب البحر.. والغياب أحياناً

المصدر: دبي - البيان

استضافت الحلقة الخامسة من برنامج «دبي كروز» على شاشة تلفزيون دبي، الممثل السوري معتصم النهار في حوار اتسم بالشفافية والإجابات المنطقية على الأسئلة التي تنوعت بين الحديث عن أعماله الفنية والدرامية إلى جانب العديد من القضايا والمحاور الإنسانية المتنوعة.

وأجاب معتصم النهار في بداية الحلقة عن أسئلة فريق الإعداد، لينتقل بعدها، مع ميساء مغربي للحديث عن دبي التي يقيم فيها بحسب ما تسنح له ظروف العمل الفني، معرباً عن فخره واعتزازه ببلد الأمان والخير والحريات على حد تعبيره، قائلاً إنه يحب البحر الذي يهرب إليه رغم خوفه منه وعدم قدرته على كشف أعماقه ومكنوناته ولو رمزياً، ورداً على سؤال ميساء مغربي حول ضرورة اختفاء الفنان بين الفترة والأخرى، أبدى معتصم النهار تأييده لهذه النظرية واصفاً نفسه بالرجل «البيتوتي».

بطولة مطلقة

وحول «الكارما» التي أشار إليها في بداية الحلقة، توقف معتصم النهار عند حجم دوره الصغير نسبياً مقارنة بأدوار الممثلين المشاركين في مسلسل «خمسة ونص»، معرباً في البداية عن خوفه من المشاركة في هذا المسلسل، خاصة وأن حواراته الخارجية كانت قليلة نوعاً ما، لكن مخزون السنوات السابقة والخبرة المتراكمة كانت كفيلة بنجاحه على المستوى الجماهيري، معتبراً القبول وليس الجمال الخارجي، شرطاً أساسياً لنجاح الممثل إلى جانب الصنعة والموهبة الضرورية، معتبراً مشهد التحدي بينه وبين قصي الخولي من أصعب المشاهد التي قدمها في هذا العمل الذي لمس دعم الجميع له مما ساهم في نجاحه بهذا الشكل الجماهيري المتكامل.

وتوقف الممثل السوري عند مسألة حرمانه البطولة المطلقة بعد نجاحه الجماهيري في أعمال درامية سابقة، قائلاً إن مشاركته في مسلسل «باب الحارة» بأجزائه الأخيرة كان خطأ غير مقصود لا يود تكراره، رغم أن العمل الجيد قابل للنجاح في جميع الأوقات، متوقفاً عند دوره الجديد في مسلسل «من الآخر» المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، بجانب مشاركته كضيف شرف بمسلسل «أسود فاتح» إلى جانب هيفاء وهبي.

جمال الروح

وقال معتصم النهار في الحلقة الخامسة من برنامج «دبي كروز» على شاشة تلفزيون دبي، إن نادين نسيب نجيم الحصان الرابح مع أي ثنائي فني، معرباً عن إعجابه بالعمل الذي جمعهما مع عابد فهد، قائلاً إن الوقوف أمام منى واصف يجعله مرتبكاً نظراً لخبرتها الطويلة في هذا المجال، في الوقت الذي يشعر بالارتياح لدى وقوفه إلى جانب ديما قندلفت وسلافة معمار.