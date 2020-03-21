تغريدات النجوم على مواقع التواصل: «خليك في البيت»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

مع انتشار فيروس «كورونا» في معظم دول العالم، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تدشين حملات كثيرة، تدعو الجميع إلى ضرورة «البقاء في البيت»، ولعلها الحملة التي شهدت تكاتفاً كبيراً من قبل نجوم الفن العربي.

والذين سخّروا حساباتهم لدعم هذه الحملة، عبر حث جمهورهم على «البقاء في البيت»، كإجراء احترازي، لكبح جماح الفيروس، الذي يمتاز بسرعة انتشاره. «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بباقة من دعواتهم لالتزام البيوت، في وقت كشفت بعض المقاطع المصورة، عن بعض المواهب «المخفية» التي يتمتع بها بعض النجوم، مثل الرسم والطبخ وغيرها.

البداية كانت مع الفنان حسين الجسمي انشغل خلال الأيام الأخيرة، بإطلاق تغريدات توعوية، يحث من خلالها الجميع على اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في الدولة. وقال في تغريدة له: «يا من لكم في قلبي كل محبة واحترام، تجنّبوا المصافحة نهائياً وتجنّبوا التجمّعات بأنواعها، واغسلوا وعقّموا أيديكم باستمرار»، وفي تغريدة أخرى، أكد على أهمية عدم التعامل مع الشائعات.

وقال: «خُذ المعلومات من المصادر الرسمية، والعلاج من أهل الاختصاص، وضع ثقتك بدولة الإمارات التي تتبع أعلى معايير الرعاية الصحية لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).. حفظكم الله جميعاً ودمتم بخير».

مقاطع مصورة

أما زميله فايز السعيد، والذي احتفل أخيراً عبر انستغرام، بأغنية «خدلج» من غناء ناصر المنصوري، وكلمات الراحل راشد الخضر، وألحانه، فقد شارك متابعيه بعدد من المقاطع المصورة، التي تظهر مواهبه في الرسم وعمل المجسمات. وعلق عليها بالقول: «قعدة البيت تطلع المواهب»، في إشارة منه إلى التزامه بحملة «البقاء في البيت» الهادفة إلى مكافحة فيروس «كورونا».

إجراءات العزل المنزلي لم تمنع الفنان نبيل شعيل، من إطلاق ألبومه الجديد «كبير الفن 2020»، الذي أهداه إلى الراحل أبو بكر سالم، حيث غرد شعيل عبر «تويتر» قائلاً:

«طالما قاعدين في البيت، اسمعوا ألبومي الجديد (كبير الفن)»، أما الممثلة الكويتية هنادي الكندري، فلم يمنعها فيروس «كورونا»، من الاحتفال بيوم ميلادها الـ33، مع زوجها المخرج والفنان محمد الحداد، حيث أطلا على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يضعان «الكمامة» ويحملان كعكة مرصعة بالورود.

مواهب الطبخ

«العزل المنزلي» الذي فرضه فيروس كورونا على العالم، كان كفيلاً بإظهار الوجه الآخر لعدد من الفنانين ومواهبهم في الطبخ والتقديم، وغيرها.

حيث حرص بعض النجوم على مشاركة جمهورهم عدداً من المواقف الطريفة، أثناء تواجدهم في بيوتهم، وفي هذا السياق، نشرت الفنانة سيرين عبد النور، عبر «انستغرام»، مجموعة مقاطع مصورة، أشارت فيها إلى كيفية تحضير «مناقيش الزعتر والجبنة»، وتطلب فيها رأي زوجها بهذه المناقيش، التي وصفها بـ«الطيبة».

على ذات الخط سارت الفنانة يارا، التي أطلت على جمهورها من داخل مطبخها، وهي تقدم نصائح حول أهمية التزام البيت، ومحاولة إعداد أطباق وأكلات صحية، بينما دعت كارول سماحة جمهورها إلى البقاء في البيت، مع الابتعاد عن المطبخ، في تعليق منها على مقاطع الفيديو التي نشرتها زميلاتها، حيث قالت: (قلنا خليكم بالبيت، وليس المطبخ).

في حين ذهبت نادين نجيم، في طريق مختلف، حيث نشرت مقطعاً طريفاً لها برفقة صديقتها نتالي نصر الله، وهن يقمن بأعمال تنظيف البيت على وقع أغنية «بنت الجيران» المصرية.

برنامج جديد

الفنانة مايا دياب، أثرت استغلال فترة مكوثها بالبيت، في تقديم برنامج جديد حمل عنوان (Side Talks) أو «أحاديث جانبية مع مايا دياب».

حيث عرضت منه الحلقة الأولى، عبر «انستغرام»، واستضافت فيها أخصائية علم النفس الدكتورة رندا شليطا، حيث تناولتا الآثار النفسية التي تركها الحجر الصحيّ على مختلف العائلات، وأكدت فيه مايا على أهمية استغلال الوقت، في إنجاز أمور طالما تمنينا إنجازها سابقاً، مثل القراءة والكتابة والجلوس مع أفراد العائلة، وغيرها.

على ذات الخط سارت نانسي عجرم، والتي أطلت هي الأخرى من بيتها ببث مباشر على «انستغرام»، نقلت فيه بعضاً من تفاصيل يومياتها في البيت، مشيرة إلى أن الوقت يمرّ ولا تشعر به كثيراً، كونها تقوم بمتابعة دروس بناتها إلكترونياً، والعزف على البيانو، وغيرها. وقالت نانسي، تعليقاً على أزمة «كورونا»:

«هذه المحنة ستعلمنا كثيراً، سنتعلم قيمة الحياة والأشياء والأصحاب والخروج من المنزل والجلسة مع الأهل في المنزل»، بينما أطل الفنان المصري حكيم، على جمهوره عبر «انستغرام»، حيث غنى بطريقة ساخرة لـ«كورونا». وقال: «هذه هي المرة الأولى التي أغني فيها داخل بيتي، وأطلب منكم البقاء في بيوتكم، من أجل منع انتشار فيروس كورونا».