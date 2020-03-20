غناء الإيطاليين في شرفاتهم يلهم «بونو»

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

أدى بونو، عضو فرقة الروك الأيرلندية «يو 2»، أغنية جديدة له مستلهماً من الإيطاليين المحجوزين في الحجر الصحي بسبب تفشي «كورونا».

الأغنية بعنوان «أشهر حبك» نشرها على «انستغرام» وكتب: «لملهمي الإيطاليين والأيرلنديين، وإلى كل شخص في مكان ضيق، ولا يزال يغني. إلى الأطباء والممرضات ومقدمي الرعاية في الخط الأمامي، لكم نغني».

ووفقاً لصحيفة «الغارديان» كتب المغني من منزله في دبلن الأغنية قبل ساعة من نشرها، حيث ظهر وهو يؤديها منفرداً على البيانو. وتتحدث عن تجوله في دبلن المهجورة، وعن العزلة والخوف، وبإيحاء من لقطات مصورة لإيطاليين محجوزين وهم يغنون على الشرفات: «لا يمكنكم اللمس لكن يمكنكم الغناء عبر أسطح المنازل، غنوا لي عبر الهاتف، غنوا لي وعاهدوني ألا تتوقفوا، غنوا ولن تكونوا وحدكم أبداً».