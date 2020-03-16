دبي نقطة التقاء بين اتجاهات المذاق العالمية

المصدر: دبي - خلود حوكل

تركيبة غير مسبوقة مختارة لعرض مشترك بين TUTTOFOOD وHostMilano، عقد فبراير الماضي في فندق فورسيزونز في مركز دبي المالي العالمي، جمع ثقافة الطهي، في سياق مزيج من المأكولات الإيطالية والتقاليد المحلية والذواقة العالمية، حيث تحظى عروض الطهي الخاصة بالطهاة الإيطاليين والعالميين باهتمام خاص في الإمارات، حيث تتاح فرصة للتعرف عن كثب على كيفية تلاقي الاتجاهات داخل وخارج المنزل أكثر فأكثر في نموذج اجتماع دولي بين تقاليد مختلفة، مع إعادة تقديمها من خلال الابتكار، ولكن مع الالتزام الدائم بالجودة.

اتجاهات جديدة

لقاء بين ثقافات الطهي شهدته دبي، بفضل القدرة على جمع الموزعين والمستوردين مع أفضل ما تقدمه إيطاليا والعالم، لتوقع وإطلاق اتجاهات جديدة، بهدف تعزيز «الاحتكاك» بين تقاليد الطعام والطهي المختلفة.

ويلعب الحدث «توتو فوود» دوراً أساسياً كنقطة التقاء بين إيطاليا والعالم، وبين ثقافات الطهي والطعام المتنوعة، حيث يمكن دائماً مقابلة ممثلي العديد من الشركات المثيرة للاهتمام واتجاهات السوق الجديدة، لا سيما الشركات الإيطالية والفرنسية التي قدمت منتجات بروتينية بديلة للحوم، الحاضرة منتجاتها في قوائم أشهر المطاعم العالمية.

وفي السياق، تمثل ميلانو ومعارضها محوراً للقاء بين العرض والطلب الدوليين في قطاعات الأغذية والمشروبات والضيافة. وتشهد هذه المكانة وضعاً متزايد النمو، مع نجاح المعارض التي يحضرها مستوردون وموزعون وممثلو ومسوقون من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وأذربيجان والبحرين والأردن وإيران والعراق والكويت ولبنان وعمان.