عبد الله حمدان بن دلموك يحضر مأدبة «فارس الميدان»

المصدر: دبي - البيان

سيراً على نهج التقليد السنوي الرامي لمشاركة فرحة الفوز والنصر مع الأهل والأحبة وسط المجتمعات المحلية، حضر عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أول من أمس، مأدبة غداء أقامها اليويل جمعة عبيد آل علي، فارس الميدان وحاصد لقب بطولة فزاع لليولة للموسم 2019-2020 وذلك في قاعة محمد بن راشد في إمارة أم القيوين.

وتقدم عبد الله حمدان بن دلموك بالتهنئة إلى جمعة عبيد آل علي وذويه، وشكر الحضور على دعمهم المتواصل طيلة الموسم لإثراء بطولة فزاع لليولة لكون التصويت ركيزة أساسية في البرنامج.

وأضاف: نحن فخورون بتحقيق رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في كل بطولة وفعالية ومسابقة أمر بها سموه، لنتوّج جهود سنوات طويلة متمثلة في بناء الفرد، وتعزيز الهوية الوطنية، وتمكينه ليتقلد المناصب القيادية والإدارية ويخدم وطنه، إذ تخرج من هذه البطولة رجال التحقوا وتقلدوا مناصب مهمة في الجيش، والشرطة والوزارات في الدولة.