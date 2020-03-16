القرية العالمية تختتم موسمها الـ 24 حرصاً على سلامة زوارها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في إمارة دبي، اختتام موسمها الرابع والعشرين، وذلك حرصاً على ضمان السلامة الكاملة لزوارها وكذلك العاملين فيها، مع تطلعها للترحيب بضيوفها في موسمها المقبل.

وفي ذات السياق، أعلنت جملة من الهيئات الثقافية عن تأجيل فعالياتها وإغلاق مرافقها، التزاماً بالاجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في إمارة دبي وفي عموم الدولة، حيث أعلن مركز جميل للفنون عن إغلاق مؤقت من اليوم الإثنين لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في منع تفشي فيروس كورونا، على أن يفتح أبوابه مجدداً مطلع أبريل.

علماً أن مؤسسة فن جميل ستبقى مفتوحة ومتاحة للجميع. وعلى نحو مماثل، قرر «معرض421» إغلاق أبوابه مؤقتاً حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

وفي خطوة مماثلة، تقرر إغلاق كل من مركز مرايا للفنون و«1971 - مركز للتصاميم» حتى إشعار آخر.