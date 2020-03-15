أيمن رضا يغني "وزع كورونا" والعظمة ينشر "لا تصافحني"

المصدر: دبي ـ غسان خروب

"وزع شوكلاتة وطعمينا"، أغنية مر على صدورها سنوات، آنذاك لعب الفنان أيمن رضا دور البطولة فيها، حيث قدمها في إحدى حلقات المسلسل الكوميدي "بقعة ضوء"، تلك الأغنية عاشت كثيراً في ذاكرة الناس، فأعادت الفنانة دانا تقديمها مجدداً في أكثر من مناسبة، ولكن يبدو أن أيمن رضا، لا يزال مصراً على استخدامها، ليعيد تقديمها بشكل جديد تفاعلاً مع تفشي فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم، محرفاً كلماتها لتصبح "وزع كورونا واعطينا"، والتي قدمها على أوتار عوده، في مقطع مصور نشره على حسابه في موقع "انستغرام".

أيمن رضا، الذي امتاز بحسه الفكاهي، وروحه المرحة في تعاطيه مع الأمور الحياتية اليومية، نجح في تقديم شكل جديد للأغنية، التي لقيت تفاعلاً واسعاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين عملوا على تناقلها فيما بينهم، ليحقق المقطع مشاهدات عالية، لتحظى "خفة دم" رضا، و "هضامته" بـ "ثناء" الجمهور، الذي تعود على صوت رضا ومشاركاته الغنائية التي ظهرت في العديد من الأعمال الدرامية، فيما اعتبر البعض أن تفاعل ايمن رضا مع "أزمة كورونا"، بهذه الطريقة، تأتي في إطار تناوله للعديد من القضايا العامة بطريقة ساخرة.

ولكن الفنان أيمن رضا، لم يكن الوحيد الذي تعامل مع "كورونا" بأسلوب الغناء، فقد سبق للفنان ياسر العظمة أن أطلق قبل 34 عاماً، تحذيراً حول مخاطر المصافحة، وذلك من خلال أغنية "طريفة" حملت عنوان "لا تصافحني بنوب"، والتي قدمها في احدى حلقات مسلسله "مرايا 86". العظمة أعاد مجدداً نشر اغنيته القديمة، على حسابه في "الفيسبوك"، ليبدو أنها جاءت متوافقة تماماً، مع التحذيرات الطبية بضرورة الابتعاد عن المصافحة المباشرة، تجنباً لانتقال الفيروس، حيث تجسدت هذه التحذيرات كلمات الأغنية التي يقول فيها العظمة "لا تصافحني بنوب.. لا تلمس يدي.. يمكن في عندك ميكروب واللمس بيعدي" هذه التحذيرات.