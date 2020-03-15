«غوغل» يحتفي بالتشكيلي الجزائري محمد خدة

المصدر: دبي - البيان

احتفل محرك البحث غوغل، عملاق الشبكة العنكبوتية الإنترنت، بالذكرى الـ 90 لميلاد الفنان التشكيلي الجزائري محمد خدة، الذي يعد من رواد الفن الحديث في الجزائر وأبرز من استخدم جماليات الخط العربي في لوحاته.

ولد خدة في 14 مارس عام 1930 بمدينة مستغانم المطلة على البحر المتوسط غربي البلاد، وهي عاصمة ولاية مستغانم.

وحسب موقع بي بي سي، عمل خدة في طفولته في مطبعة لمساعدة والديه الكفيفين، ومنذ صباه اتجه للرسم بالألوان حيث شرع في تعليم نفسه الرسم عن طريق المراسلة قبل الالتحاق بمدرسة للفنون في مدينة وهران.

وفي عام 1953 انتقل إلى العاصمة الفرنسية باريس حيث عمل في مرسم غراندشومير المعروف في العاصمة الفرنسية وعاش هناك 10 سنوات، وبعد الاستقلال عاد إلى بلاده عام 1962 حيث أقام أول معرض له في الجزائر باسم «السلام الضائع» في عام 1963.