عروض موسيقية وثقافية تجذب زوار القرية العالمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

يحفل الموسم 24 للقرية العالمية بالكثير من ألوان البهجة المتنوعة في كافة أرجائها على مدار اليوم، اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً حتى منتصف الليل بطريقة تجعل زيارة القرية العالمية تجربة لا تنسى لكافة أفراد الأسرة.

وتتميز العروض المتجولة بأفكار إبداعية تحمل البهجة في كافة تفاصيلها، وليس بغريب أن تجد رجلاً أشبه بالتمثال يرتدي ملابس غريبة يجلس على الأريكة إلى جوار الأطفال تارة وإلى الكبار تارة أخرى، ومن بعيد تقترب الموسيقى شيئاً فشيئاً عبر آلات موسيقية غريبة بعضها أدوات مطبخ وبعضها منتجات معاد تدويرها.

الألوان الزاهية والشخصيات المحببة للأطفال جميعها تم جدولتها ضمن فاعليات القرية العالمية لهذا الموسم، وباتت الحاضر الدائم في كافة الصور التي يتم التقاطها وتكتمل روعة الصور بخلفيات لأشهر المعالم التاريخية في العالم.

يؤدي مجموعة من أمهر العارضين الكلاسيكيين والمعاصرين عروضهم على إيقاعات أمريكا اللاتينية، وأحدث أغاني بيونسي، وسيا، وجيسي جي، وريانا، وبرونو مارس وغيرهم الكثير في العرض المبهر باليه ريفولوسيون. وتدمج فرقة بولييود ايكون العالمية الأداء المعاصر والباليه الساحر والهيب هوب لتخرج النتيجة هي عرض ضخم مثير للإعجاب ومفعم بالطاقة بنكهة كوبية مميزة.

باتل فور ذا بلوك

في الشوارع، بعيداً عن المسارح والأضواء، يتنافس فريقان على حق الرقص في شوارع الحي، والفريق الذي يتمتع بأفضل الحركات وأكثرها لياقة وجرأة سيكون نجم المنافسة، ولا أحد منهم سيرضى بالخسارة.

ومن الفلبين حضرت فرقة «ايربان كرو» الراقصة التي ظهرت في الموسم الأخير من أسيا غوت تالنت، حين عرض راقصوها مواهبهم أمام لجنة التحكيم، مع لوحاتهم الراقصة ذات التصاميم الرائعة.