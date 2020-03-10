«فيروس كورونا» الشرير كان بطل سلسلة «أستيريكس» الكوميدية 2017

المصدر: إعداد: فاتن صبح

في حين يتفشى فيروس كورونا قادماً من مدينة ووهان الصينية ليسطّر أهم أحداث العقد الأول من 2020، نتبين أنه كانت هناك شخصية برزت في السلسلة الكوميدية المعنونة «أستيريكس» عام 2017 تحمل اسم «فيروس كورونا » الشرير، التي يواجهها أستيريكس بطل بلاد الغال.

37 في النسخة 37 من السلسلة التي حملت عنوان «أستيريكس وسباق العربات» يتحدى أستيريكس في معركته عبر إيطاليا، شريراً رومانياً مقنّعاً يشتهر بأن لا شيء يقف بوجه فوزه في المعارك.

2020 صدم رواد موقع تويتر مؤخراً، حين نشر ممثل يدعى جاويد جعفري صورةً من القصة من كتابة ثيبو ديلياز تُظهر عبارة «أوريغا المقنع، كورونا فيروس العظيم وبكتيرياته المخلصة».

2019 النسخة الأصلية من الرواية بالفرنسية تدور أحداثها في إيطاليا وصدرت قبل سنوات من حديث ووهان عن أول إصابة بفيروس كورونا بديسمبر 2019.

تجدر الإشارة إلى أن كلمة «باسيللوس» التي وردت في العبارة هي التعبير اللاتيني لكلمة بكتيريا، كما لا بدّ من الملاحظة بأن «كورونا فيروس» المقنع الشرير يتعرض للهزيمة بنهاية المطاف.

2013 تعبير «فيروس كورونا» ليس بالجديد إذ ظهر للمرة الأولى عام 2013 وتصفه منظمة الصحة العالمية بأنه عائلة كبيرة من الفيروسات المسببة للأمراض، بدءاً بالرشح العادي، وصولاً إلى متلازمة الشرق الأوسط التنفسية «MERS» والمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة «SARS».