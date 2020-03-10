«فن» تقود اليافعين إلى سحر الإبداع السينمائي

المصدر: الشارقة - البيان

نظّمت «فن»، المؤسسة المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة بدولة الإمارات، أخيراً، ورشتي عمل للأطفال واليافعين من الفئة العمرية 12 عاماً وما فوق، بالتعاون مع متجر «أبل»، استهدفت الأولى تعليم المشاركين تقنيات تصوير المباني ومهارات ضبط الزوايا لالتقاط مشاهد وصور احترافية، فيما أخذت الورشة الثانية المشاركين إلى عالم المونتاج والتعديل وأبرز الأساليب الفنيّة في التصوير وبناء القصة الدرامية في السينما.

وتعرف المشاركون خلال الورشة الأولى التي حملت عنوان «جولة لتصوير معالم هندسة العمارة» على طرق جديدة لتصوير المباني والتركيز على التفاصيل الهندسية باستخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، حيث تعلموا تقنيات جمع الزوايا والخطوط العمودية والأفقية لصنع المنظور، وإضافة الأشكال الهندسية المختلفة لتعزيز التفاصيل، والاستفادة من الإضاءة لالتقاط القوام الهندسي المعماري للأبنية.

وتعلم الأطفال في الورشة الثانية التي جاءت بعنوان «مختبر الفيديو لصناعة محتوى سحري مع زاك كينج» تصوير مقاطع فيديو إبداعية باستخدام تقنيات الانتقال والزوال وغيرها من المؤثرات البصرية، إضافة إلى تقنيات التصوير والتعديل والمونتاج المستوحاة من أعمال المصور العالمي زاك كينج، حيث تعرّف المشاركون إلى كيفية استخدام تقنية «مشهد القطع التوافقي المفاجئ» لإضافة العامل السردي والسحري لمقاطع الفيديو باستخدام تطبيق «كليبس».

وتأتي هاتان الورشتان ضمن برامج مؤسسة «فن» الدورية التي تنظمها للارتقاء بالمهارات الفنية والسينمائية للأطفال واليافعين والشباب، حيث تنظم سنوياً مجموعة متنوعة من ورش العمل لتشجيع الأجيال الناشئة، وتشجيعهم دراسة الفن الإعلامي الحديث وصناعة السينما والعمل في هذا المجال.

يشار إلى أن مؤسسة «فن» انطلقت تحت رعاية وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لتعزيز ودعم الفنون الإعلامية، التي تشمل صناعة الأفلام والتصوير الفوتوغرافي والتصميم الجرافيكي والرسوم المتحركة، للأطفال والناشئة في جميع أرجاء إمارة الشارقة ودولة الإمارات.