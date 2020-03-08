المصدر: أبوظبي -البيان

في حفل خاص أقيم يوم الثلاثاء الماضي، نظمت قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي، عرضاً خاصاً للفيلم الوثائقي الجديد «وحدها إلى القمة» في مركز أبوظبي للشباب في العاصمة أبوظبي، الذي يوثق رحلة أول امرأة عربية تتسلق قمة إيفرست من جهتها الشمالية الشرقية. ويسلط الفيلم الذي ستعرضه قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي اليوم، الضوء على قصة نجاح الشابة العربية دولورس الشلة وتغلبها على الظروف القاسية لتُصبح أولى النساء العربيات تسلقاً لقمة إيفرست التي يصل ارتفاعها إلى 8848 متراً فوق سطح البحر من جهتها الشمالية الشرقي.

وقال عبدالرحمن عوض الحارثي المدير التنفيذي لدائرة التلفزيون في أبوظبي للإعلام: «يسلّط هذا الوثائقي القيّم الضوء بشكل خاص على إنجازات المرأة العربية وعلى الهدف الجوهري لقناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي بإبراز نجاحات الشباب العرب من خلال شبكة قنواتنا الرائدة. وللتأكيد على استراتيجية أبوظبي للإعلام في مواصلة تقديم محتوى تفاعلي وذكي يلبي اهتمامات وتطلعات الجمهور».