أم كلثوم في دار الأوبرا المصرية

المصدر: القاهرة - رويترز

بعد 45 عاماً من رحيلها عن الدنيا أعادت التكنولوجيا الحديثة المطربة أم كلثوم إلى دار الأوبرا المصرية، مساء أول من أمس، من خلال تقنية الهولوجرام في أول تجربة من نوعها بالقاهرة.

وبعدما توسط مجسم ثلاثي الأبعاد لأم كلثوم المسرح الكبير بالأوبرا بدأ برنامج الحفل بجزء من أغنية (حيرت قلبي معاك) من كلمات أحمد رامي، وألحان رياض السنباطي، ثم تغنت المطربتان ريهام عبد الحكيم وميّ فاروق بعدد من أغاني كوكب الشرق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة مصطفى حلمي. حضر الحفل عدد من سفراء وأعضاء الجاليات العربية والأجنبية ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.