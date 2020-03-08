المصدر: دبي- البيان

أعلن مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بالتعاون مع إدارة شركة شيفال، عن تأجيل موعد معرض الخليج الأول- آرت لاونج، والذي كان مزعماً إقامته بتاريخ 16 مارس ولمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك خلال مؤتمر صحافي أقيم مؤخراً بمقر الندوة بمدينة دبي، وجاء ذلك القرار تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة بدولة الإمارات.

افتتح المؤتمر بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، مرحباً بالحضور من الإعلاميين، معلناً عن تأجيل موعد معرض الخليج الأول– آرت لاونج، لافتا أنه سيتم الإعلان عن موعد افتتاح جديد فور استقرار الأوضاع.

كما أكدت الفنانة التشكيلية مها مصلي رئيسة قسم الفعاليات الثقافية بشركة شيفال هدف المعرض، وهو أن يجتمع فنانو الخليج بالرواد للتعرف عليهم عن قرب والاستفادة من خبراتهم بشكل أكبر. واختتمت الدكتورة نجاة مكي المؤتمر بتأكيدها أن المعرض سيضم فنوناً تشكيلية مختلفة من رسم وتصوير فوتوغرافي ونحت وخزف لفنانين يشهد لهم بالإبداع والتمكن الفني، وإن المعرض سيكون باكورة لعمل خليجي واحد ومستمر».