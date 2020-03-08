«كلمة» يصدر ترجمة «الغيوم في الطبيعة والثقافة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي الترجمة العربية لكتاب «الغيوم في الطبيعة والثقافة»، لمؤلفه ريتشارد هامبلِن، ونقله إلى العربية المترجم مصطفى ناصر، وراجع الترجمة فخري صالح. ويعتبر كتاب «الغيوم في الطبيعة والثقافة» مقدمة موسوعية شاملة في هذا المجال، إذ يتناول هذه الظاهرة المحيرة، التي شغلت تفكير الإنسان منذ القرون الأولى حتى يومنا هذا، من جوانبها كافة، ابتداء من كونها ظاهرة علمية بحتة وأسباب تكونها واختلافاتها في الشكل وتاريخ تسمياتها اللاتينية، التي ظهرت لتمييز بعض أنواع الغيوم عن غيرها. ويتطرق الكتاب إلى خيال الإنسان الواسع في التعامل مع ظاهرة الغيوم وتصوراته لها في اللغة والأدب، وغير ذلك من فنون التصوير والرسم والموسيقى.