انطلاق «كوميك كون» 2020

المصدر: دبي - البيان

افتتحت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، الدورة التاسعة لمعرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميك كون» 2020، الفعالية الكبرى من نوعها في المنطقة التي تستمر أعمالها حتى يوم غد 7 مارس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعرفت منى المرّي من مدير الفعاليات في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، ميكائيل لامبريشت، خلال جولة في المعرض، إلى المكونات التي يضمّها الحدث الذي يتمتع بشعبية واسعة، ويستقطب أعداداً كبيرة من الزوار، لا سيما من الشباب الذين يمثلون الشريحة الرئيسة والكبرى لما يقدمه المعرض من خلال نخبة من الشركات العالمية المتخصصة، وكذلك لفيف من نجوم عالم الكوميك والكتب المصورة في العالم سيشاركون تجاربهم المتميزة مع جمهور المعرض.

برنامج حافل

ويشمل المعرض ضمن هذه الدورة برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة المتعلقة بالكوميك والإفلام والأنيميشن والمانجا وثقافة البوب الشعبية خلال عطلة نهاية الأسبوع، علاوة على مشاركة عدد من العلامات التجارية المهمة، مثل: سبيدي كوميكس، وفنكو، ومنصة شاهد، ومانجا برودكشنز، وأثليتس كو. ويتخلل المعرض مجموعة من الجلسات النقاشية بصحبة عدد من أهم النجوم العالميين، إضافة إلى العروض الترفيهية المباشرة وعروض الكوسبلاي، وألعاب الفيديو، وورش العمل التفاعلية، بينما يتيح الحدث للجمهور كذلك الحصول على منتجات فريدة، ومشاهدة عروض حصرية لعدد من الأفلام.

نجوم عالميون

وستتاح الفرصة لعشّاق الأفلام للقاء عدد من النجوم العالميين، ومنهم جون ريس-دايڤيز الذي مثل شخصية المحارب القزم «غيملي» في «لورد أوف ذا رينجز»، وجوزيف ديفيد جونز من المسلسلات الأمريكية «ناشفيل» و«آرو»، ونجم سلسلة سوبرمان براندون روث، والفنان مينا مسعود، الذي سيحضر في المعرض اليوم وغداً. وستتاح الفرصة للزوّار لمشاهدة مقابلات مباشرة مع هؤلاء النجوم على المسرح الرئيس، والحصول على توقيعهم، والتقاط الصور التذكارية معهم في منطقة «سبيدي كوميكس مييت ذا ستارز» المخصصة للقاء النجوم. ويقدم المعرض في يومه الأول فرصة مثالية لمحبي القصص المصورة لاكتشاف هذا العالم مع أبرز الأسماء في هذا المجال ومنهم: رينيه ويتيرستايتر، مؤلفة ومنتجة ومحررة ورسامة كتب الكوميك الأمريكية، التي عملت في عدد من مشاريع العالمية مثل «ذا أڤينجرز» و«سبايدرمان» و«شي-هلك» و«سوبرمان». وتنطلق ورش العمل مع رينيه ابتداءً من الساعة 4 عصراً، حيث ستتحدث عن تجربتها الشخصية في عالم الكوميك.

عروض أولى

وسيكون بإمكان زوّار معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميك كون» 2020 مشاهدة أول خمس دقائق من الفيلم المرتقب «ديجيمون أدفنتشر: لاست إيڤوليوشن كيزونا» قبل عرضه في صالات السينما لاحقاً هذا العام، إضافة إلى العرض الأول لفيلم أونوارد من ديزني-بيكسار، وفيلم «تاور أوف غود» من موقع «كرانشيرول»، والفيلم الكوري الحائز جائزة الأوسكار «باراسايت» للمخرج بونغ جوون-هو.