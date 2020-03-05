تعاون مثمر بين «دبي للثقافة» و«دو»

المصدر: دبي - البيان

تكرس «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، دورها المجتمعي وتعزز إسهاماتها الثقافية عبر تعاونها وجهودها مع «دبي للثقافة»، بغاية دعم رؤية دبي الثقافية الجديدة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقد دشنت «دو» أول مراحل هذا التعاون الجديد بين الجانبين خلال النسخة الأولى من «المرموم: فيلم في الصحراء». فبصفتها الشريك الرسمي للاتصال في الحدث، توفر دو أحدث حلول وتقنيات الاتصال اللازمة لضمان تمتع الجمهور والزوار والمنظمين للحدث بخدمات اتصال عالمية المستوى.

وقالت هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»: يسرنا توحيد جهودنا مع «دو»، إحدى الشركات الوطنية التي لها باع طويل في دعم المبادرات والفعاليات الثقافية على امتداد دولة الإمارات، ما يتيح لنا تقديم حدث استثنائي يعكس الإرث العريق والحاضر المزدهر لدبي والإمارات.

وقال يوهان دينيليند، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: « يشكل «المرموم: فيلم في الصحراء» مناسبة تعزز مكانة دبي والإمارات كحاضنة للمواهب الإبداعية».