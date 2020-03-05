محمد المر يفتتح فعاليات الحدث بحضور نخبة من صنّاع السينما

المصدر: دبي - البيان

افتتح معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، فعاليات النسخة الأولى من «المرموم: فيلم في الصحراء»، الحدث الرائد الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي على مدار 4 أيام حتى 7 من مارس الجاري، في محمية المرموم، بهدف توفير منصة مبتكرة لدعم قطاع الأفلام الناشئة محلياً وإقليمياً، وإتاحة آفاق رحبة أمام المواهب الصاعدة في عالم صناعة السينما لإثراء خبراتهم وتجاربهم، فضلاً عن إلقاء مزيد من الضوء على «المرموم» كوجهة سياحية ثقافية ومحمية طبيعية تعكس غنى التراث الإماراتي العريق.

وقام معالي محمد المر بالاطلاع على الأنشطة والورش المتنوعة، ترافقه هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»، والأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، علي خليفة بن ثالث، والفنان حبيب غلوم، والمخرج السوري حاتم علي، والمخرجة اللبناينة نادين لبكي، ومجموعة من الكوادر السينمائية المتمرسة والمختصين وصُنّاع السينما، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات الخاصة والعامة التي شاركت في دعم هذا الحدث النوعي.

وشاهد حضور الافتتاح فيلماً صامتاً قصيراً ضمن مجموعة «صندوق الأفلام»، أول سينما متنقلة في دبي والمنطقة، والتي تشارك في الحدث بباقة من الأفلام القصيرة تتراوح مدة كل منها بين 10 و15 دقيقة.

ويوفر «صندوق الأفلام» منصّات عرض سهلة التركيب والنقل مصممة على شكل صندوق يتسع لـ28 متفرجاً، ويعدّ الأول من نوعه من حيث اتساعه لهذا العدد من المتفرجين في آن معاً، ويقدم مجموعة مميزة من الأفلام القصيرة الصامتة.

حدث شامل

وأشاد المر بعرض هذه النوعية من الأفلام التي تتجاوز حدود اللغة، لتصل إلى أفراد الجمهور على اختلاف لغاتهم ومشاربهم الثقافية دون الحاجة إلى ترجمتها، فيما يتمكّن أصحاب الهمم من الصم والبكم للتمتع بالفن السابع، وتشجعهم على المشاركة في هذه التجربة الثقافية المميزة، ما يعكس شمولية الحدث واحتضانه جميع فئات المجتمع، ويتناغم مع مبادئ المسؤولية المجتمعية التي تلتزم بها «دبي للثقافة».

جهود

ويأتي إطلاق «المرموم: فيلم في الصحراء» في إطار جهود «دبي للثقافة» الرامية إلى الارتقاء بالقطاع الثقافي في إمارة دبي، وتوثيق علاقة المجتمع بالأنشطة الثقافية، خاصة جيل الشباب، مع التركيز على مجال السينما ضمن عباءة ثقافية فريدة تستقطب بمحتواها الغني طيفاً واسعاً من الجمهور، مع سعي الهيئة إلى تسليط الضوء على محمية المرموم بوصفها منطقة ثقافية تتمتع ببيئة صحراوية طبيعية مميزة، وتحفيز حركة السياحة الثقافية فيها.

برنامج اليوم

17:00 جلسة نقاشية: مع نادين لبكي

17:30 ورشة عمل: الكاميرات الناشئة في الشرق الأوسط (باناسونيك)

18:30 جلسة نقاشية: صناعة الأفلام في الإمارات ومكانة دبي كوجهة سينمائية مع جمال الشريف وسعيد الجناحي وعصام كاظم

19:00 عرض أفلام إماراتية قصيرة: «الجار»، «السمك الذهبي»، و«ليمون»

20:05 عرض فيلم: أسد الصحراء