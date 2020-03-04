القرية العالمية تعزز مكانتها في صدارة أكثر الوجهات جذباً للزوار

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تواصل القرية العالمية تحقيق نجاحات نوعية خلال موسمها الحالي (24)، وذلك على صعيد الفعاليات والمهرجانات بموازاة الإقبال الكثيف عليها لأفراد الجمهور من مختلف الجنسيات، ويجسد ذلك ما تحرص عليه القرية من رؤى ارتقاء وتطوير دائمين تكشفهما وتبرهن عليهما في هذا العام الأرقام القياسية الجديدة التي تعد الأفضل للوجهة الترفيهية العائلية على مدار تاريخها منذ العام 1997، إذ زادت مساحتها لتصل إلى 1.6 مليون متر مربع، واستقبلت في أول شهرين من الموسم الحالي 3.5 ملايين زائر، بمتوسط 44.000 زائر في اليوم الواحد، فضلاً عن 140 ألف زائر خلال اليوم الوطني.

ويأتي النجاح الكبير لموسم القرية العالمية الحالي وسط تقديمها خيارات ترفيهية وتسويقية متنوعة من أكثر من 78 دولة في العالم بكل ما تحمله من منتجات وأطعمة وفنون وثقافات تم جلبها خصيصاً إلى القرية العالمية لتكون الوجهة الأولى في التسوق والترفيه في المنطقة مع تسهيلات وخدمات عالية الجودة والتنوع، حيث يجتمع أكثر من 3500 متجر متنوع.

وتتشارك الشعوب نكهاتها المميزة الأصيلة في القرية العالمية، حيث تضم ما يزيد على 20 مطعماً ومقهى من ثقافاتٍ مختلفة، إضافة إلى أكشاك تحضر الوجبات الخفيفة والأكلات الشعبية المتنوعة، يصل عددها إلى 120 كشكاً.

كما تتميز القرية العالمية في هذا الموسم ولأول مرة باستضافة مجموعة من الأكشاك المعروفة بوجباتها الخفيفة واللذيذة من قبل زوار القرية العالمية، وتأتي هذه المبادرة في استضافة الأكشاك إلى تشجيع الشباب إلى إنشاء أعمالهم الخاصة.

كما أعلنت القرية العالمية عن استضافتها فرقة الباليه العالمية «باليه ريفولوسيون»، التي تقدم عروضها لأول مرة في دولة الإمارات من 2 وحتى 30 مارس الجاري.

حفلات

تعتبر الحفلات الغنائية العالمية التي تقدمها القرية العالمية لضيوفها ضمن سعر التذكرة من أكثر الفعاليات التي تشهد إقبالاً كبيراً بعشرات الآلاف يوم الجمعة من كل أسبوع، والتي شهدت حفلات للفنانين نوال الزغبي وأصالة وسيف نبيل وغيرهم من المطربين، وتستعد القرية العالمية يوم الجمعة المقبل لإطلاق حفل الفنان عيسى المرزوق.