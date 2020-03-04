«المرموم: فيلم في الصحراء» يُطلق فعالياته اليوم

المصدر: دبي - البيان

تنطلق، مساء اليوم، فعاليات النسخة الأولى من «المرموم: فيلم في الصحراء» التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، تحت مظلة موسم دبي الفني في نسخته السابعة هذا العام، بهدف دعم قطاع الأفلام الناشئة في دبي، وتعزيز مكانة صحراء المرموم وجهةً سياحية ثقافية ومحمية طبيعية ثرية بعناصر التراث والثقافة المحلية.

وتعد هذه المبادرة خطوةً جديدة لترجمة محاور رؤية دبي الثقافية الجديدة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تفعيل حراك ثقافي شامل على مستوى دبي.

ويأتي إطلاق «المرموم: فيلم في الصحراء» في إطار جهود «دبي للثقافة» الرامية إلى تعزيز المشهد الثقافي في إمارة دبي، عبر تطوير منظومة إبداعية متكاملة مزدهرة تستقطب الشغوفين في مجالات الفن والإبداع، المحترفين منهم والناشئة من المنطقة وجميع أنحاء العالم، فضلاً عن تعزيز الوعي لدى الجمهور، وخاصة جيل الشباب، بعالم السينما، ضمن عباءة ثقافية استثنائية تستقطب بمحتواها الغني أفراد المجتمع من الإماراتيين والمقيمين والزائرين.

وتستمر فعاليات «المرموم: فيلم في الصحراء» حتى 7 مارس 2020، إذ ستتيح للزوار الاستمتاع تحت سماء المرموم الآسرة بباقة من الأنشطة الثقافية والترفيهية المستلهمة من بيئة الصحراء التي تعكس التراث الغني لمدينة دبي وتستلهم من عناصره، جامعةً صناع الأفلام الصاعدين ومحبي الفنون السينمائية من شتى الأعمار والجنسيات، وموفرة لهم تجربة ثقافية فريدة لا تنسى.

تعاون مثمر

يقدم «المرموم: فيلم في الصحراء» نموذجاً رائداً في تكامل الأدوار، ويشكّل بيئة غنية للتعاون والعمل المشترك. فعلى المستوى الحكومي، تتعاون «دبي للثقافة» مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بصفتها شريك الاتصال في الحدث، ولجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي التي تقدم الدعم للحدث في مجال تخصصها.

أما على مستوى القطاع الخاص، فتتعاون «دبي للثقافة» مع مجموعة من المؤسسات الرائدة في عدة قطاعات تشمل الترفيه والضيافة والأفلام المتنقلة والتعليم ومعدات التصوير، وغيرها، مثل «منتجع باب الشمس»، أحد المنتجعات الصحراوية الفاخرة في دبي، ويمثل شريك الضيافة للحدث، و«فوكس سينما» التي تقدم الدعم في جذب محبي الأفلام في المنطقة لحضور هذا الحدث الفريد، إضافة إلى بعض الجهات الأخرى التي تدعم فعاليات الحدث عبر باقة من ورش العمل الهادفة.

برنامج غني

وتحت سماء المرموم ببيئتها الصحراوية الخاصة، وضمن أجواء عائلية فريدة، يحتضن «المرموم: فيلم في الصحراء» يومياً زواره من الإماراتيين والمقيمين والزائرين للاستمتاع بمجموعة من الأفلام السينمائية المستقلة المنتقاة بعناية، بالتعاون مع «سينما عقيل»، تضم باقة من الأفلام المحلية القصيرة، إلى جانب مجموعة من أبرز الأفلام الإقليمية والعالمية المستلهمة من البيئة الصحراوية.

كما يضم برنامج الأفلام طيفاً من أفلام صامتة قصيرة تتراوح مدة كل منها بين 10 و15 دقيقة يقدمها «صندوق الأفلام»، متيحاً المجال لفهمها من قبل أفراد الجمهور على اختلاف ثقافاتهم ولغاتهم من دون الحاجة إلى ترجمتها.

وتضم هذه المجموعة أفلاماً مثل: «شارب تولز» الذي يوثق حياة الفنان الإماراتي حسن شريف من تأليف، وإخراج صانعة الأفلام الإماراتية نجوم الغانم، و«أسد الصحراء» لمصطفى العقاد.

محاضرات وجلسات

ويحظى هذا الحدث بدعم من قِبل عدد من المشاهير والشخصيات الرائدة في صناعة السينما على المستويين الإقليمي والدولي، ومن أبرز المتحدثين في هذا الحدث المخرجة والممثلة «نادين لبكي» الحائزة على جوائز مهمة في مجال السينما.

أما المخرج السوري «حاتم علي»، فسيناقش مع المخرج والممثل الإماراتي د. حبيب غلوم والفنانة والإعلامية ميساء مغربي كيفية دعم وصقل المواهب المحلية، وأهمية تطوير المضمون السينمائي محلياً وعالمياً.

إضافة إلى ذلك، ستتيح تلك المنصات الفرصة أمام بعض أعلام المشهد السينمائي المحلي والإقليمي لتبادل خبراتهم في المجال عبر جلسات حوارية غنية، إذ سيضم الحدث جلسة تتناول صناعة الأفلام ومكانة دبي وجهة سينمائية عالمية مع جمال الشريف، رئيس لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وعصام كاظم، الرئيس التنفيذي لدبي للسياحة، وسعيد الجناحي، مدير العمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

وفي جلسة أخرى، سيناقش معاذ الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة «ستارزبلاي»، وطوني المسيح، مدير التوزيع والمحتوى في سينما «فوكس»، موضوع توزيع الأفلام ودور المنصات الرقمية الحديثة في عرض وانتشار الأفلام، وأثر ذلك في صالات العرض التقليدية، كما ستُعقد جلسة أخرى تتناول عالم الرسوم المتحركة تجمع المخرج الإماراتي محمد سعيد حارب، مخرج مسلسل الصور المتحركة الإماراتي الشهير «فريج»، مع المخرج والمنتج السعودي أيمن جمال، مخرج فيلم الرسوم المتحركة «بلال».

ورش للأطفال واليافعين

ويضم «المرموم: فيلم في الصحراء» منصتين رئيستين صُمّمتا لاستضافة ورش عمل للأطفال واليافعين ينظمها معهد SAE بدبي، تركز على بعض جوانب صناعة الأفلام، في خطوة تهدف إلى غرس الشغف بالفنون السينمائية لدى الأجيال الصاعدة.

كما تشارك مؤسسات رائدة في القطاع الأكاديمي وقطاع الإنتاج السينمائي من دبي في الحدث عبر جلسات عمل من تنظيم «الجامعة الأمريكية في دبي» و«أراب فيلمز» و«نيكون» و«إف إكس للمؤثرات السينمائية» و«جامعة ميدلسكس» و«جامعة زايد».