مجموعة "آرت دبي" تؤجل معرضها الفني لعام 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

في ضوء التداعيات الصحية المتواصلة التي يشهدها العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19) وعقب التشاور مع شركائنا والأطراف المعنية، أعلنت "مجموعة آرت دبي" اليوم عن تأجيل النسخة الرابعة عشر من معرضها الفني الدولي المزمع انعقاده بين 25 و28 مارس 2020.

ونظراً للدور المحوري الذي يلعبه المعرض في دعم الفنانين المحليين والإقليميين، بادرت المجموعة إلى تنظيم برنامج مصمم خصيصاً للمجتمع الفني المحلي بدلاً عن "آرت دبي 2020"، يشارك فيه المساهمون ورواد الفكر المدرجين ضمن البرنامج الحالي للمعرض.

وتعتزم "آرت دبي" إطلاق الصيغة الجديدة في ذات التواريخ المذكورة أعلاه، وستشمل باقة من الفعاليات والمعارض والحوارات والأقسام المدرجة على البرنامج الحالي لمعرض "آرت دبي"، ومنها مشاركات المعارض المحلية والإقليمية و"منتدى الفن العالمي" وبرنامجي "ريزيدنتس" و"كامبس آرت دبي".

وتأتي أهداف وتطلعات البرنامج المعدّل انسجاماً مع هدف المجموعة بتوفير فرص التفاعل التجاري والمؤسسي والنقدي مع المنظومة الفنية في دبي، انطلاقاً من التزامها بدعم المجتمع الفني المحلي.

وجاء في بيان لمجموعة "آرت دبي" : "عملاً بالبروتوكولات الطبية الصارمة التي تطبقها دبي على صعيد الصحة والنظافة الصحية، سنرّحب بزوارنا العالميين في شهر مارس، ونوصي الجميع باتباع التوجيهات التي تلقوها من الهيئات المعنية في بلدانهم".