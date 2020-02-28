«كوميك كون» برنامج حافل بالتجارب الشيّقة والنجوم العالميين

المصدر: دبي - البيان

سيكون زوّار معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميك كون» على موعد مع برنامج حافل بالفعاليات والتجارب الشيّقة والنجوم العالميين، حيث ستتاح الفرصة للعائلات للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع استثنائية خلال الدورة التاسعة لمهرجان ثقافة البوب الأكثر شعبيةً في المنطقة، وذلك خلال الفترة من 5 - 7 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيحظى زوّار هذه الدورة بفرصة لقاء أبطالهم المفضلين خلال الجلسات الترحيبية مع النجوم، ومنهم مينا مسعود، نجم فيلم «علاء الدين» من ديزني. وسيتمكن عشّاق الأفلام والكوميك من التقاط الصور التذكارية مع الفنان مينا والحصول على توقيعه.

إضافة إلى عدد من النجوم، مثل نجم «سوبرمان» براندون روث، والساحرة الحمراء كاريس فان هوتين من مسلسل «غايم أوف ثرونز»، وإيلودي يونغ، التي مثلت دور «إلكترا» في «ديرديڤيل»، وجون ريس-دايڤيز الذي مثل شخصية المحارب القزم «غيملي» في «لورد أوف ذا رينجز».

عروض حصرية

كما ستتاح الفرصة للزوّار خلال المهرجان لمشاهدة مجموعة من أكثر الأفلام إبداعاً، إضافة إلى عرض حصري عالمي. وسيقوم استوديو «توي أنيميشن» وشركة التوزيع «فرونت رو» بعرض أول 5 دقائق من الفيلم المرتقب «ديجيمون أدفنتشر: لاست إيڤوليوشن كيزونا» قبل عرضه في صالات السينما في وقت لاحق هذا العام، كما سيقوم موقع «كرانشيرول» بعرض فيلمي أنيميشن قبل إطلاقهما عبر منصته الإلكترونية.

ويقدم المهرجان للعائلات فرصة مشاهدة فيلم «أونوارد» خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لهذا الفيلم على مسرح «كوميك كون». ويعد الفيلم أحدث أفلام الأنيميشن التي تنتجها «ديزني بكسار»، وهو يتمحور حول شقيقين مراهقين من عالم الأقزام الساحرة، ينطلقان في مغامرة لمعرفة ما إذا كان عالمهم لا يزال يتمتع بالسحر. وستتاح للزوّار أيضاً الفرصة لمشاهدة عروض حصرية من كرتون نتورك.

فرصة

يعد المهرجان فرصة مثالية لاقتناء منتجات وقطع فنية حصرية من عدد من العارضين، مثل شركة «باندي نامكو»، التي ستعيد إحياء شخصية كرة القدم كابتن ماجد «كابتن تسوباسا» لكن بأسلوب ألعاب الأركيد. وهذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها تقديم لعبة رسمية لشخصية كابتن ماجد خارج اليابان، وستكون هذه اللعبة مخصصة باللغة العربية.مسابقات

يتألق زوّار المهرجان كل عام من خلال تقليد شخصياتهم المفضلة من كتب الكوميك وأبطال الأفلام وشخصيات المانغا وغيرها من الشخصيات. وفي دورة هذا العام من كوميكون، ستتاح الفرصة للجمهور للمشاركة في مسابقة الكوسبلاي، للفوز برحلة إلى اليابان للمشاركة في نهائيات مسابقة الكوسبلاي الدولية في ناغويا، وذلك عند الفوز في التصفيات في الإمارات.