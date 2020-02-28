نجاح مبهر لمهرجان إكس يوغا دبي في نسخته الرابعة

المصدر: (دبي- البيان)

أشادت الجهات المنظمة لمهرجان «إكس يوغا دبي»، والذي أقيم بدعم من «دبي القابضة»، بالنسخة الرابعة للمهرجان السنوي باعتبارها الأكثر نجاحاً حتى الآن، بمشاركة أكثر من 20 ألف شخص في برنامج جلسات اليوغا، الذي استمر على مدار يومين، وشمل مجموعة واسعة من الجلسات التدريبية والحوارية وجلسات التأمل وعروض الأداء. وتم افتتاح المهرجان، الذي أقيم على شاطئ «كايت بيتش»، ضمن أجواء الهدوء والسكينة، خلال وقت باكر من صباح يوم الجمعة 21 فبراير، بإقامة جلسة جماعية ضمت 2000 شخص من عشاق اليوغا، ترأستها نجمة بوليوود الشهيرة إيشا غوبتا وخبير اليوغا العالمي جاكوب مانينغ، واستمرت فعاليات المهرجان حتى مغيب شمس يوم السبت 22 فبراير الجاري.

ووفر المهرجان، الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة، منصة فريدة لعشاق اليوغا المحليين إلى جانب النجوم العالميين في رياضة اليوغا، بما في ذلك خبيرة مغامرات اليوغا الأسترالية سجانا إليز، وأمينة طه، خبيرة اليوغا الأمريكية من أصل مصري.