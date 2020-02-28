مارس في دبي

المصدر: دبي - البيان

استعدت دبي لاستضافة مجموعة مميزة من الحفلات المباشرة والأمسيات الكوميدية والمعارض والعروض الفنية والأحداث الرياضية الكبرى خلال شهر مارس 2020.

تستضيف «كوكاكولا أرينا» على مدار يومي 20 و21 مارس حفلات موسيقى البوب الكورية، حيث تُحيي الفرق الكورية «NCT 127»، و«RGP»، و«LABOUM»، و«Jum»، و«Super Junior» حفلاً مُميّزاً لموسيقى الـ«كي بوب» تقدّم فيه هذه الفرق أروع الأغاني والرقصات في أجواء مليئة بالمرح والحيويّة، فيما تقدم جولة «ميوزيك بانك» العالمية في دبي، النجم «بايكيون» وفرقة «توايس» و«جوس 2» و«سفنتين» و«مونستا أكس»، كما سيكون عشاق موسيقى الراب على موعد مع مغني الراب الأمريكي «روس» في حفلٍ ضخم يحييه في 27 مارس المقبل.

وتستعد دبي أوبرا لاستضافة العديد من نجوم الموسيقى والغناء من حول العالم، من بينهم عازف البيانو العالمي ريتشارد كلايدرمان الحائز جوائز عالمية في أمسية ينتظرها الجمهور المتذوّق للموسيقى مساء الأول من مارس. كما تحيي النجمة البريطانية كاثرين جنكينز الحائزة أفضل مبيعات أسطوانات على مدار عقدين حفلاً مميزاً في دبي أوبرا يوم 4 مارس المقبل.

وبعد أن قدمت أول حفل لها في دبي أوبرا في عام 2017، تعود النجمة ليا سالونجا مع مجموعةٍ من الألحان والأغاني المعروفة والمجدّدة بطريقةٍ مبتكرة وتقدمها في أمسيتين يومي 5 و6 مارس المقبل. ويشهد مسرح دبي أوبرا كذلك مساء يوم 12 مارس عودة فرقة «جيبسي كينجز» من جنوب فرنسا بعد عرضٍ ناجح قدّمته في العام 2019. ولعشاق أغاني وموسيقى الروك والبوب يقدم لهم النجم البريطاني - الأيرلندي العالمي كريس دي بيرغ حفلاً مميزاً مساء يوم 26 مارس.

كما تحيي الميزو سوبرانو المصرية فرح الديباني عرضها الثالث ضمن حفلات «موسيقى في الاستوديو» لهذا العام في دبي أوبرا، وذلك مساء يوم 18 مارس، ترافقها عازفة البيانو أميرة فؤاد، فيما تقدم الأوبرا القومية الأوكرانية عرض أوبرا «لا ترافياتا» لجوزيبي فيردي يومي 19 و21 مارس، كما يقدم نجوم الباليه الروسي عرضاً مميزاً يومي 27 و28 مارس.

معارض وفعاليات

يعود معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس في مركز دبي التجاري العالمي، ويرحب بنجوم الأفلام العالمية في نسخته الجديدة لهذا العام، ومن بينهم نجم فيلم «علاء الدين» مينا مسعود، والنجم براندون روث بطل فيلم «رجل من حديد» والفنان جون رايس دافيس.

وخلال الفترة من 10 إلى 14 مارس يقام الحدث البحري الأبرز على مستوى منطقة الخليج «معرض دبي الدولي للقوارب» في نسخته الجديدة لعام 2020، والذي سيقدم لزواره فرصاً حصرية للاطلاع على أفخر اليخوت الفارهة، وأروع القوارب الشراعية، والدراجات المائية، وأحدث معدات وزلاجات الغوص، ومركبات الغوص العميق، كما يفتح نافذة على أحدث التقنيات والمعدات البحرية. يقام المعرض في موقعه الجديد في «دبي هاربر».

ويشهد شهر مارس السباق الختامي لبطولة «كأس دبي العالمي» لسباقات الخيول يوم 28 مارس في مضمار ميدان.

أمسيات كوميدية

وسيكون عشاق المرح والضحك على موعد مع الفنان الكوميدي البوليوودي جوني ليفر مساء يوم 13 مارس المقبل، حيث يعود إلى دبي ليقدم مواضيع مختلفة، بدءاً من طرائف مواقع التواصل الاجتماعي وصولاً إلى السياسة والعلاقات الإنسانية والثقافة والتكنولوجيا، وتنضمّ إليه في هذه الأمسية ابنته جيمي ليفر، إضافة إلى الممثل غوراف شارما.

أما نجم الكوميديا البريطاني روميش رانغاناثان فيقدم مساء يوم 20 مارس أول عرض له في دبي، وكذلك أمسية فكاهية مع «أكادامي أوردس» التاميلية.

كما يأتي الممثل الكوميدي الفرنسي مالك بن طلحة إلى دبي حاملاً معه الكثير من المواقف المضحكة التي يتضمّنها عرضه الأول في المدينة بعنوان «أنكور»، والذي سيقام مساء يومي 26 و27 مارس المقبل في ذا روتوندا، سيزرز بالاس بلووترز دبي.