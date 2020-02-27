«عداء الطائرة الورقية» في «دبي أوبرا»

المصدر: دبي - البيان

تشهد «دبي أوبرا» ابتداءً من اليوم وحتى 29 فبراير الجاري، العرض الأول من مسرحية «عداء الطائرة الورقية»، والمستوحاة من رواية خالد حسيني الأفضل مبيعاً، والتي سيجري إنتاجها وإخراجها وفق الرؤية الإبداعية لمسارح «ويست إند». وتولى المخرج والكاتب المسرحي ماثيو سبانجلر إعداد المسرحية التي تُبرز مشاعر تتخطّى حدود الثقافات والأماكن، وتصوّر الشعور بالذنب الذي يكتنف صديقاً خذل صديقه قبل أن يمضي في رحلةٍ صعبة يواجه خلالها ماضيه المؤلم بحثاً عن الخلاص.

يستند العمل الإبداعي بالكامل إلى رواية للكاتب خالد حسيني، تربّعت لأكثر من عامين على قائمة أفضل الكتب مبيعاً في صحيفة «نيويورك تايمز». يضم فريق عمل «عداء الطائرة الورقية» 6 موسيقيين للعزف على 13 وعاء موسيقياً يعود أصلها إلى 5 دول. يرتدي طاقم الممثلين، بمن فيهم البدلاء، ما مجموعه 124 زياً، وسيغيّر الممثلون البالغ عددهم 12 أزياءهم 69 مرةً خلال فترة عرض المسرحية. ويستخدم الطاقم خلال العمل طائرات ورقية مصممة خصيصاً لتطير داخل المسرح.