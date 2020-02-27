«فنون العالم دبي» يحتفي بإكسبو 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلن معرض «فنون العالم دبي»، الفعالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط التي تقدم إبداعات فنية بأسعار معقولة، والتي من المقرر أن تعقد بين 8 و11 أبريل المقبل، تحت شعار «عبر الثقافات»، عن دعوة الفنانين الناشئين والمصورين الهواة للمشاركة في أجندته الحافلة بالمسابقات وورش العمل والعروض الفنية التي تستهدف المواهب من كافة الفئات العمرية.

ويتعاون معرض «فنون العالم دبي» مع العديد من الشركات والمدارس التي تشاركه رؤيته الهادفة إلى تنمية المواهب الواعدة في الإمارات، لتسليط الضوء على المواهب المحلية الصاعدة في إطار الفعالية السنوية المخصصة لدعم المشهد الفني المتنامي في المنطقة.

وفي معرض تعليقها على المعرض، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب رئيس تنفيذي إدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: «تشكل الرؤية الشغوفة والطامحة لدعم وتطوير المشهد الفني المحلي إحدى القيم الجوهرية لمعرض (فنون العالم دبي)، وهذا بالضبط ما نصبو لتحقيقه عبر التعاون مع مجموعات متنوعة من الجهات في إمارة دبي، بدءاً من المدارس المحلية وصولاً إلى مجتمعات الفنانين الناشئين، بهدف توفير عدة منصات تسهم في الارتقاء بالمواهب والمهارات الفنية المتميزة».

ويُقام معرض وجائزة الفنانين الناشئين هذا العام بنسخته الثانية على التوالي بالتعاون مع فنادق روڤ. ويسلط موضوع المعرض لهذا العام الضوء على الجنسيات والثقافات المتنوعة التي تحتضنها الإمارات، كما يحتفي بحدث «إكسبو 2020 دبي» المرتقب، الذي سيستقطب 192 جناحاً وطنياً من دول العالم وملايين الزوار من شتى الأنحاء.

وسيُتاح للمشاركين فرصة الفوز بجناح خاص في الدورة المقبلة من معرض «فنون العالم دبي»، إضافة إلى الحصول على مساحة عرض حصرية لمدة 3 أشهر ضمن أحد فنادق روڤ بدبي. وستراعي عملية الاختيار السمات الإبداعية للفنانين مثل الأصالة وتفرد الأسلوب.