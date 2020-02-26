تكريم فائزي مسابقة «التميز الثقافي»

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

اختتمت جامعة العين صباح أمس منافسات مسابقة التميز الثقافي لطلبة الثانوية العامة في دورتها السادسة بتتويج المدرسة الدولية الخاصة في المركز الأول، ومدرسة اليحر الخاصة بالمركز الثاني، ونالت مدارس الإمارات الوطنية المركز الثالث وذلك بعد مشاركة 20 مدرسة تنافست على مستوى منطقة العين.

وحضر حفل تتويج الفائزين الشيخ د. سالم بن ركاض العامري، ود. غالب الرفاعي رئيس جامعة العين.

وأشاد الشيخ سالم بن ركاض بجهود جامعة العين في تنظيم مسابقة التميز الثقافي السنوية، التي تساهم في تعزيز المعرفة لدى طلبة المدارس، وصقل شخصيتهم وبث روح المنافسة الشريفة في ما بينهم، مثنياً في الوقت ذاته على جهود إدارة الجامعة في تقديم كافة أشكال الدعم لطلبتها، إضافة إلى مساهماتها الإيجابية في المجتمع الخارجي.

كما أكد د. غالب الرفاعي أن الجامعة كانت وستبقى راعية للموهوبين والمتميزين، وتهدف رسالتها إلى تشجيع روح المنافسة والتحدي والإصرار.