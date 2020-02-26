رانداوا يطلّ من القرية العالمية الجمعة

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن استضافتها نجم بوليوود جورو رانداوا، الذي يتابعه الملايين من الشباب حول العالم، لإحياء حفل استثنائي على المسرح الرئيسي يوم الجمعة 28 فبراير ابتداء من الساعة 9 مساءً.

وسيقوم جورو، الذي يعتبر ضمن قائمة أكثر نجوم بوليوود شعبية وشهرة، بتأدية أجمل أغانيه على المسرح الرئيسي في القرية العالمية بما في ذلك أغنيات «لاهور» و«هاي ريتيد جابرو» كما سيستمتع عشاقه بأحدث أغانيه التي يقدمها على إيقاع أروع الألحان الهندية النابضة بالحياة.

ويأتي حفل جورو ضمن جدول الحفلات الموسيقية التي يزخر بها الموسم 24 للقرية العالمية، الذي يشمل نخبة من ألمع النجوم العالميين.