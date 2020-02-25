«تواصل» ..إطلالة تواكب فعاليات دبي والإمارات على مدار الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

بإطلالة متجددة ومضمون جديد يتماشى مع الموسم الثاني انطلق برنامج «تواصل» على شاشة قناة سما دبي، حيث شهدت الحلقات الجديدة تغييراً واضحاً من ناحية المواضيع التي حرص فريق الإعداد على إدراجها بشكل يغطي معظم الفعاليات والأنشطة والأحداث التي تحفل بها إمارة دبي وباقي إمارات الدولة على مدار الأسبوع.

كما تمت إضافة العديد من الفقرات الجديدة التي تغطي أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وما تشهده من تفاعل جماهيري عبر المنصات الرقمية المتعددة.

وتميزت حلقات الموسم الثاني، بتناوب كل من المذيعين: محمد الشحي، وسماح العبار، وميثاء إبراهيم، وعلياء المناعي، إلى جانب مقدمي الفقرات الجديدة مع غانم الشامسي، ووليد المرزوقي، وسالي سعيد، في الوقت الذي يقدم المراسلون محمد عبيد وحنين حسن، مجموعة التقارير الخارجية التي تواكب أهم الفعاليات والأحداث.

فقرات

من جهة أخرى، تضمنت الحلقات الأولى من الموسم الجديد، العديد من الفقرات التي بدأت مع فقرة الأخبار المحلية مع وليد المرزوقي، وأخبار بوابات إكسبو 2020 دبي بلمسات معمارية عالمية، إلى جانب خبر ابتكار طالب إماراتي تطبيق «الإمارات بين يديك».

وكذلك احتفال المجلس الوطني بذكرى تأسيسه، إلى جانب إلغاء الواجبات المدرسية في 256 مدرسة في الإمارات، وشقيقتين تبتكران جهازاً يتعقب الصوديوم للرياضيين.

كذلك استقبال مركز محمد بن راشد للفضاء أكثر من 120 طالباً للمشاركة في مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء، خلال الساعات الأولى من الإعلان عن فتح باب التسجيل في أول تجربة عالمية تشارك فيها دولة الإمارات لمحاكاة الحياة في الفضاء الخارجي، كجزء من سلسلة تجارب مشروع «البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية الفريدة» المعروف باسم «سيروس».

تقرير خاص

وتابع الجمهور خلال الحلقة تقريراً خاصاً عن «جبل جيس» الذي يعد القمة الجبلية الأعلى في الإمارات، وتقريراً آخر حول معرض عطايا الخيري التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قبل أن تستضيف ميثاء إبراهيم ومحمد الشحي، مدير الابتكار والتميز لدى شركة أبوظبي للتوزيع أحمد المرزوقي، وذلك بمناسبة انطلاق أسبوع الابتكار ضمن فعاليات شهر الابتكار 2020 للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين تحت شعار «الإمارات تبتكر استعداداً للخمسين».

ثم قدمت سالي سعيد بعدها فقرة «سوشيال ميديا» ومجموعة الأخبار من العالم الرقمي، قبل العودة إلى الاستديو ولقاء فاطمة الكعبي مشرف عام مسار ـ آداب ولغات، للحديث عن ظاهرة التنمر وآثارها في الطفل، لتنتهي الحلقة بفقرة المشاهير حول العالم، ومعاناة «بيليه» من الاكتئاب والعزلة، إلى جانب خبر رحيل ميريلا فريني أشهر مغنية أوبرا في القرن العشرين. ولا تخلو حلقات الموسم الجديد، من التطرق إلى مواضيع مختلفة عبر لقاءات مع المسؤولين.

مواعيد

يبث برنامج «تواصل» في موسمه الثاني على شاشة قناة سما دبي، من الأحد إلى الخميس، ابتداء من الساعة: 18:30 بتوقيت الإمارات، الساعة: 14:30 بتوقيت غرينتش، والإعادة منتصف الليل، ومتصف النهار بتوقيت الإمارات، في الوقت الذي يمكن للجمهور متابعة حلقات الموسم الجديد عبر الموقع الرسمي لقناة سما دبي (dmi.ae/samadubai)، وعبر حسابات قناة سما دبي على فيس بوك وتويتر وانستغرام (@SamadubaiTV)، ومنصة وتطبيق «آوان» الرقمية، وكذلك التفاعل مع البرنامج من خلال الوسم (#برنامج_تواصل) على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتلفزيون دبي بقنواته المتعددة.