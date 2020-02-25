«الفجيرة للفنون» تطلق «نحو مجتمع فني مستدام»

المصدر: (الفجيرة - وام)

أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة مبادرة «نحو مجتمع فني مستدام»، بهدف تنمية المواهب في مجالات الفنون البصرية والموسيقى ونشر الثقافة الفنية بين أفراد المجتمع بإمارة الفجيرة.

وينطلق العمل في المبادرة، عبر المجالس المجتمعية في الفجيرة، بتنظيم الفعاليات والورش الفنية المتنوعة، داخل المجالس، في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق. وقال علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة: إن الأكاديمية تعمل وفق توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، في نشر الثقافة الفنية المستدامة داخل المجتمع المحلي وتنمية قدرات ومواهب أفراده الراغبين بتعلم الفنون بكافة فروعها.