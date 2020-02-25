المصدر: (دبي - البيان)

انطلاقاً من حرصها على مراعاة أذواق المتلقين والمساهمين والمشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار والتوجهات، في كافة أنشطتها وبرامجها، قررت ندوة الثقافة والعلوم استمرار فتح باب المشاركة في جائزة العويس للإبداع في دورتها الـ27، حتى نهاية شهر مارس 2020 في المجالات التالية؛ القسم الأول: شخصية العام الثقافية، القسم الثاني: الجائزة الثقافية الخاصة، والقسم الثالث: المسابقات العامة والتي تتضمن مسابقة البحوث والدراسات لأبناء الإمارات والمقيمين، ومسابقة الابتكار العلمي، وأفضل كتاب يصدره أبناء الإمارات عن دولة الإمارات، أفضل كتاب لأحد أبناء الإمارات في موضوعات مختلفة، أفضل كتاب لغير المواطنين عن دولة الإمارات. كما تستقبل الجائزة مشاركات في مجال الإبداع الأدبي والثقافي.