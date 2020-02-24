«تصميم 2020» يطلق من دبي أكبر جائزة عالمية للعمارة الداخلية

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، تنظم المجموعة المهنية لمهندسي التصميم الداخلي بدبي وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لمهندسي العمارة الداخلية والتصميم، الدورة 28 من المؤتمر الدولي للمصممين العالميين تحت عنوان «IFI تصميم 2020»، التي تفتتح يوم 25 فبراير الجاري وتستمر على مدى أربعة أيام في فندق بارك حياة بدبي، بمشاركة أكثر من 500 مصمم عالمي من جميع دول العالم، حيث تشهد أعمال الدورة الإعلان عن أكبر جائزة عالمية في مجال التصميم والعمارة الداخلية.

يناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية، هي: التكنولوجيا والتصميم والتعليم، بحضور عدد كبير من خبراء التصميم والهندسة المعمارية على مستوى العالم بهدف إبراز أهمية المهنة وخلق أجواء إيجابية تخدم أفراد المجتمع وفق معايير عالمية من خلال الأشكال الهندسية والتصاميم المعمارية المتميزة والذكية التي تحاكي تكنولوجيا العصر، إلى جانب مناقشة النظرة المستقبلية لعام 2050 في هذا المجال.

وتستعد دبي بهذا الحدث لأن تكون في مركز الصدارة بعالم التصميم الداخلي خلال عام 2020، حيث يعد هذا الحدث العالمي «IFI Design 2020» واحداً من أكثر فعاليات التصاميم المعمارية تأثيراً في المنطقة على امتداد العام الذي تحتضن فيه إمارة دبي معرض إكسبو 2020 الذي يعد أضخم المعارض العالمية.

متحدثون عالميون

ويشارك في الدورة الجديدة للمؤتمر مصممون معماريون من جميع دول العالم، من المتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من 500 مصمم دولي من 65 دولة، تمت دعوتهم للاستماع إلى مجموعة المتحدثين حول تبادل الخبرات والأفكار وطرح رؤى تحاكي مستقبل التصميم 2050. كما يشارك متحدثون من خبراء التصميم في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لطرح رؤية عصرية عن مستقبل التصميم الداخلي في منطقة الشرق الأوسط. ومن المتحدثين الأجانب يشارك آسلي هول، أستاذ ابتكار التصاميم بالكلية الملكية للفنون بلندن، وأرتورو ديل إكوافيلافيتس، عميد كلية الفنون التطبيقية بميلانو إيطاليا، وروزان سومرسون، معلمة الرئيس رود آيلاند للتصميم بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد المؤتمر حدثاً له أهمية كبرى في دعم أصحاب المصالح المحليين والدوليين، كما أنه يتوّج دبي عاصمة في مجال التصميم، خصوصاً وأن دبي من الآن وعلى مدى الثلاثين عاماً المقبلة تخطط للتركيز على كيفية تصميم الصناعات العالمية في إطار خطط مستقبلية.

معرض

ويقام على هامش المؤتمر معرض فني يضم ابتكارات حديثة وتصاميم داخلية وأدوات وتقنيات جديدة في مجال التصاميم الهندسية، إلى جانب عرض بعض منتجات الشركات الموردة للأدوات الصحية للاستخدام والتصاميم الداخلية، كما يتم تنظيم ورشة عمل حول تطوير سياسة التعليم الداخلي للمؤسسات المالية والدولية.

وحول المؤتمر قالت فريدة العوضي، رئيسة المجموعة المهنية للمصممين المعماريين بدبي، إن المؤتمر يقام كل عامين في إحدى الدول المناسبة للاتحاد الدولي، الذي اختار دبي لدورته الجديدة باعتبارها عاصمة التصميم بما تملكه من رؤى مبتكرة كمحطة لتوليد الأفكار الجديدة التي يتطلع إليها العالم بكل ما تضمه من معالم رائعة الجمال وتصاميم معمارية تتميز بها مثل برج العرب، وبرج خليفة أطول مبنى في العالم. وتكمن أهميه المؤتمر في أنه أكبر تجمع لمصممي الهندسة المعمارية، وهذا يشكل أهم فرصة لوضع رؤية مستقبلية لعام 2050 والمساهمة في التخطيط المستقبلي لمهنة التصميم، خاصة وأن التكنولوجيا أصبحت من أهم أولويات العالم في التصاميم الهندسية بعد دخول التقنيات الذكية في كل تفاصيل الحياة والاستخدامات اليومية.

منصة

وحول المجموعة المهنية للمصممين المعماريين APID قالت العوضى إنها تأسست في نوفمبر 2005 بهدف أن تكون هناك منصة لمجتمع التصميم الداخلي للتفاعل من أجل الصالح العام، وهي مؤسسة غير ربحية والمنظمة الوحيدة ذات العضوية المهنية التي تمثل صناعة التصميم الداخلي في منطقة الخليج، ويقع على عاتقها توفير منصة للمهنيين وشركائهم في الأوساط الأكاديمية والحكومية والإعلام، لتبادل الأفكار وتحسين المعايير ومشاركة أفضل الممارسات ورفع مستوى الوعي حول القضايا التي تهم مهنة التصميم الداخلي.

وتوفر المجموعة لأعضائها منذ عام 2005 فرص التعلم من خلال سلسلة من الحلقات الدراسية والتفاعل والتواصل خلال تجمعات شهرية منتظمة تجلب متحدثين ملهمين وأفكاراً مبتكرة إلى المجتمع.