«المرموم: فيلم في الصحراء».. منصة المبدعين وواحة الابتكار في الفن السابع

المصدر: دبي- البيان

في حدث رائد يحتفي بالثقافة الإماراتية وقطاع الأفلام الناشئة، تتألق صحراء المرموم الآسرة على مدار 4 أيام بباقة من الأنشطة الثقافية والترفيهية المستلهمة من بيئة الصحراء، والتي تعكس التراث الغني لمدينة دبي وتستلهم من عناصره، جامعةً صناع الأفلام الصاعدين ومحبي الفنون السينمائية من شتى الأعمار والجنسيات، وذلك ضمن فعاليات «المرموم: فيلم في الصحراء»، الحدث الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» في إطار رؤيتها الهادفة إلى توفير منصة مبتكرة لدعم المواهب والمبدعين في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للثقافة وحاضنة للمواهب وملتقى للمبدعين.

وتنطلق فعاليات هذا الحدث في 4 مارس من العام الجاري وتستمر حتى 7 من الشهر نفسه، متيحةً للزوار تجربة استثنائية تعكس فرادة مدينة دبي بنسيجها الثقافي والإنساني والإبداعي الثري بتنوعه. ويأتي إطلاق «المرموم: فيلم في الصحراء» في إطار جهود «دبي للثقافة» الرامية إلى الارتقاء بالمشهد الثقافي في إمارة دبي، وتعزيز الوعي لدى الجمهور، وخاصة جيل الشباب، حول عالم السينما.

تعاون

وتحت سماء المرموم ببيئتها الصحراوية الخاصة، يحتضن «المرموم: فيلم في الصحراء» يومياً زواره من الإماراتيين والمقيمين والزائرين للاستمتاع بمجموعة من الأفلام السينمائية المستقلة المنتقاة بعناية بالتعاون مع «سينما عقيل» التي تساهم بوصفها القيم على برنامج الأفلام في إغناء الحدث بباقة من الأفلام المحلية القصيرة، إلى جانب مجموعة من أبرز الأفلام الإقليمية والعالمية المستلهمة من البيئة الصحراوية، والأفلام الكلاسيكية، وأفلام الرسوم المتحركة؛ متيحةً للزوار تجربة سينمائية ممتعة ضمن أجواء عائلية فريدة.

ورش عمل

ويخصص «المرموم: فيلم في الصحراء» منصتين رئيستين صممتا لاستضافة ورش عمل للأطفال واليافعين تركز على بعض جوانب صناعة الأفلام، في خطوة تهدف إلى غرس الشغف بالفنون السينمائية لدى الأجيال الصاعدة. كما خصص «المرموم: فيلم في الصحراء» منصة لعقد جلسات حوارية تثقيفية مصممة للهواة والناشئة يعقدها خبراء عالميون متمرسون في قطاع صناعة الأفلام.