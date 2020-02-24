مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ينظم «تلوين البيوت»

المصدر: دبي - البيان

استضافت القرية التراثية بالقرية العالمية، أول من أمس، خامس ورش العمل الفنية المخصصة للأطفال، وينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالتعاون مع ميداف استديو.

وشكلت الورشة، وهي بعنوان «تلوين البيوت التراثية ثلاثية الأبعاد»، تشجيعاً للأطفال المشاركين، لكونها تدور حول اجتياز التحديات التي يفرضها العمل على سطح ثلاثي الأبعاد وتلوين الزوايا في العمل الفني المخصص لهم، وهو الأمر الذي يزيد تركيز الطفل، ويحثه على المثابرة والتحكم بقدراته الفردية.

وضمت الورشة عدداً من الأطفال بأعمار مختلفة في بيئة ملهمة للأعمال الفنية، واكتشاف وصقل مواهبهم الصغيرة.

وتُعدّ هذه الورشة الخامسة من أصل سبع ورش عمل فنية أطلقتها إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لاستثمار وقت الطفل، وتوجيهه نحو إتقان أنواعاً مختلفة من الفنون والتحكم والتركيز، وتزيد من بناء الثقة بالنفس.