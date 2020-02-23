«أيام الشارقة» تضيء واقع البحث الأكاديمي في حقل المسرح

المصدر: (الشارقة - وام)

يناقش الملتقى الفكري المصاحب لأيام الشارقة المسرحية في دورتها الـ30 خلال الفترة من 29 فبراير حتى 6 مارس المقبل تحت عنوان «المسرح والبحث الأكاديمي اليوم: الإشراقات والإشكاليات»، واقع البحث الأكاديمي المنجز في كليات الدراسات العليا بمجال المسرح، على مستوى درجتي الماجستير والدكتوراه، للتعرف على حجم إقبال الباحثين على دراسة هذا الفن، الذي صار موضوعاً للعلم في فترة متأخرة من تاريخه، وللوقوف على الموضوعات والمناهج والتوجهات الغالبة في ما ينجز من أبحاث في اختصاص المسرح.

كما يناقش الملتقى مدى مواكبة البحث المسرحي الأكاديمي للممارسات والظواهر والأنشطة التي تشهدها الساحة المسرحية العامة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكيف تجاوبت حركة البحث المسرحي الأكاديمي العربي مع الطابع المتعدد والمتنوع للمسرح باعتباره يضم مجالات فنية عدة «التمثيل، والإخراج، والتأليف، إلخ»، وبصفته الحيوية في التداخل والتقاطع مع مختلف قصص وقضايا الحياة وصورها الاجتماعية والسياسية والفكرية والعلمية.