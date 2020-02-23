الدرمكي ثالث أبطال «فزاع لليولة»

المصدر: دبي - البيان

فاز اليويل راشد سلطان الدرمكي بالمركز الثالث في بطولة فزاع لليولة، فيما حلّ عيسى محماس الأحبابي بالمركز الرابع نتيجة تصويت الجماهير والمتابعين لهذا البرنامج الجماهيري المتميز.

وسبق الإعلان لحظات من التوتر قبل الكشف عن مراكز الفارسين اللذين تنافسا في الحلقة الماضية ضمن النسخة العشرين لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الخامسة عشرة من برنامج الميدان، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في القرية العالمية بدبي.

ومع الإعلان عن ترتيب المراكز في المربع الذهبي وأصحاب المركزين الثالث والرابع استمر التشويق في حلقة نارية بين المتسابقين على المركزين الأول والثاني وهما: سلطان عبدالله بالرشيد الكتبي (رقم التصويت 1) وجمعة عبيد آل علي (رقم التصويت 12).

ووسط هتافات الجماهير في قلعة الميدان وبالرغم من حدة المنافسة تمكن المتسابقان من استعراض يولة متفردة نالت إعجاب الجماهير ودنت قرباً من انتزاع لقب البطولة وكأس فزاع الذهبية.

حلقة مهمة

وأشارت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى أهمية هذه الحلقة في تحديد هوية صاحب اللقب وقالت: هذه المرحلة تعتمد على دعم ومساندة الجماهير، ففارس الميدان المرتقب ومن سيحصد كأس فزاع هو اليويل الذي سيحصل على أعلى نسبة من تصويت الجماهير.

وبالرغم من تقارب المستويات القوية بين اليويلة الذين تأهلوا إلى المربع الذهبي، فنعدهم جميعاً قد حققوا الفوز، وأنهم نخبة تميزت في المحافظة على تراثها، تلك المسؤولية التي كانوا أهلاً لها طيلة أسابيع هذا البرنامج الشبابي وهذه البطولة النوعية ونتمنى لهم التوفيق ولباقي اليويلة آملين أن يستمروا في حمل مسؤولية المحافظة على تراثهم الثقافي والقيم المجتمعية التي تتسم بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

واختتمت سعاد إبراهيم بأن الحلقة الأخيرة للإعلان عن فارس الميدان 2020 ستكون في 6 مارس المقبل وذلك لمنح الجماهير فرصة إضافية للتصويت كما هو معتاد، فيما ستكون الحلقة الختامية مع حفل تراثي لا يقل روعة عن السنوات الماضية.

الجولة الأخيرة

بدأت الجولة الأخيرة باليويل سلطان عبدالله بالرشيد الكتبي (رقم التصويت 1) الذي بدا عليه التوتر واضحاً، وقدم عرضاً غير الذي اعتادته الجماهير ومن أصل 6 محاولات لفر السلاح، أصاب منها ثلاثاً.

وقدرت لجنة التحكيم صعوبة الموقف وأثنت على ما قدمه طيلة الحلقات الماضية وأشارت إلى الأخطاء التي ارتكبها وتمنت له التوفيق في مشاركاته القادمة ومنحته 46 درجة.

وكان ثاني المتنافسين في الجولة اليويل جمعة عبيد آل علي (رقم التصويت 12) واثقاً متمكناً من يولته الأرضية ودورانه، وتمكنه من سلاحه، وقدم عرضاً أبهر فيه الجماهير.

واستمر آل علي في فر سلاحه قرع إثرها أجراس الميدان 4 مرات من أصل 5.

وأشادت لجنة التحكيم بأدائه وإظهار مهاراته المتنوعة في تناسق مبهر ومنحته 50 درجة، وهي المرة الثالثة هذا الموسم التي يحصل فيها على العلامة الكاملة.

«قصر شداد» و«دنق»

قدم ضيف الحلقة الـ12، الفنان حمد العامري، أغنيتين جديدتين: «قصر شداد» وكلماتها تعود لقصيدة قديمة من كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان الأول ومن ألحان مبارك بالعود، وأغنية «دنق» وكلماتها من روائع راشد الخبر وألحان مبارك بالعود أيضاً.

وشارك الشاعر عبدالله بن شخبوط للمرة الأولى بقصيدة جديدة بعنوان «ليث العرب» مهداة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.