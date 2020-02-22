خبر مفرح لمحبي مسلسل "فريندز" الشهير

المصدر: إعداد: حصة بن غويفه

في تعليق على صورة نشرها الممثل ماثيو بيري أحد أبطال مسلسل "Friends" الشهير والمعروف بشخصية "تشاندلر" عبر حسابه على انستغرام، تم الإعلان عن حلقة خاصة واستثنائية تجمع أبطال المسلسل في مايو القادم.

جاء في التعليق على الصورة التي تجمع أبطال المسلسل كلمة "سيحدث" وقام بقية الأبطال بنشر الصورة ذاتها بعد أن نشرها ماثيو.

ستكون الحلقة التي ستجمع الأبطال "مونيكا وريتشل وفيبي وتشاندلر وجوي وروس" بعد مرور أكثر من 15 عاماً على الحلقة الأخيرة للموسم العاشر من المسلسل انطلاقةً لخدمة HBO Max الجديدة.

يذكر أن قناة HBO كانت قد استولت على حقوق بث مسلسل "فريندز" في صفقةٍ بلغت 425 مليون دولار، وسيتقاضى الأبطال 2.5 مليون دولار عن هذه الحلقة.