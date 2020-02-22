«تيورا» الإيطالية تدفع المال لمن يسكنها

المصدر: إعداد ـ نهى حوّا

بين محاولات عدة قامت بها بلدات إيطالية لاستعادة سكانها المتناقصين عدداً، عن طريق بيع منازل متهالكة مقابل دولار واحد، فإن مدينة صغيرة واحدة خرجت بمقاربة جديدة لإقناع السكان بالإقامة فيها، حسبما أفادت شبكة تلفزيون «سي. إن. إن» الأمريكية. تيورا، البلدة الجميلة جنوبي إقليم كمبانيا، تأمل في جذب سكان جدد عن طريق تقديم عروض تقضي بدفع إيجارهم إذا ما انتقلوا للعيش في البلدة.

سوف تدفع البلدة للقادمين الجدد 150 يورو في الشهر تكلفة إيجار منزل فارغ لعامين، أو تقدم لهم 5 آلاف يورو لشراء منزل، وفي المقابل، يتعين على الأسرة أن تقيم في تيورا لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وأن يكون لديها على الأقل ولد واحد عند التقدم بالطلب.

وقال عمدة تيورا، ستيفانو فارينا لـ«سي. إن. إن»: «لا أؤمن ببيع منازل فارغة مقابل دولار، هذا لا يحفز الناس على البقاء، يأتون لبضعة أشهر في السنة للعطلات. هذا ليس حلاً، لكن الإقامة وتسجيل الأطفال في مدرسة محلية هما اللذان سينفثان حياة جديدة في البلدة».

تناقص السكان

كان عدد سكان البلدة قد تناقص بشكل دراماتيكي بعد زلزال عام 1980 الذي أحدث أضراراً كبيرة في المنطقة. ووفقاً لفارينا، يولد طفلان في تيورا كل سنة في مقابل وفاة 20 معمراً، ويكاد عدد سكانها أن يصل إلى 1500 نسمة.

حالياً يكلف الإيجار في البلدة 200 يورو في الشهر، فيما منزل بمساحة 100 متر مربع يصل ثمنه في السوق إلى 30 ألف يورو، وهذا يعني أن أولئك الذين سيختارون استئجار منزل سيدفعون 50 يورو في الشهر، فيما الكلفة النهائية لشراء منزل ستتراجع إلى نحو 25 ألف يورو، مع هدية العمدة البالغة 5 آلاف يورو، أقل من المبلغ الذي سوف يستثمره شاري منزل بيورو واحد لإعادة ترميم الممتلكات المتهالكة.

الجدير بالذكر أن المنازل المتوفرة في وضع جيد، حيث أعيد بناؤها من الصفر بعد الزلزال، حتى يأتي بعضها مع أثاث جاهز.

وتقدم البلدة أيضاً إعفاء من رسوم وجبات المدرسة والضرائب المحلية للخدمات، وفقاً لشبكة تلفزيون «سي. إن. إن.». وحتى الآن، أفيد عن استقرار عائلتين إيطاليتين من البرازيل بجذور إيطالية في البلدة، مصطحبين الأجداد.