ألحان كمان شجيّة تستقبل ضيوف القرية العالميّة

المصدر: دبي- شيرين فاروق

بأنغام وموسيقى عذبة وألحان شجية تستقبل القرية العالمية ضيوفها القادمين من بوابة كبار الشخصيات، حيث تصدح ألحان الكمان من فتاتين هما في الواقع اختان احترفتا فناً يلامس القلوب، عبر تقديم مجموعة من موسيقى الأغاني العربية والأمريكية والآسيوية، إضافة إلى أشهر الأغاني التي حققت شهرة كبيرة.

لفتة فنية حرصت القرية العالمية على وجودها بجوار النافورة ومجسمات للخيول العربية الأصيلة، وسط ألوان زاهية يستمتع جمهور القرية العالمية بوصلة غنائية تنعش الروح والنفس وسط أجواء من الفرح قبل الدخول إلى عالم من البهجة بلا حدود في مكان فريد من نوعه.

عزف الكمان

تشارك اسيس فيرا وأختها ايزدائير فيرا عزف الكمان في فعاليات القرية العالمية للعام الثاني على التوالي، بعد أن حققتا نجاحاً كبيراً العام الماضي، حيث تتواجدان يومياً في مدخل كبار الشخصيات أمام النافورة المبهرة والأضواء الساحرة التي تحمل أحد مظاهر الجمال في القرية العالمية، وتقدم الأختان القادمتان من فنزويلا ألحاناً موسيقية لأشهر الأغاني العربية والعالمية بواقع 6 عروض يومياً، من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة العاشرة مساء، وسط ترحيب وفرحة ومشاركة كبيرة من جمهور القرية العالمية، الذين يحرصون على التوقف والتمتع بتلك الألحان والتقاط الصور ومقاطع الفيديو، خاصة وأن المشهد أشبه بلوحة فنية فريدة ومميزة.

وأكدت عازفتا كمان القرية العالمية أنهما حريصتان على تقديم موسيقى الأغاني العربية، خاصة وأن الجمهور يردد الكلمات مع الموسيقى ويرقصون على الأنغام خصوصاً الأطفال، إضافة إلى مجموعة من الأصوات الجميلة التي تندمج مع العزف لتخلق لوحة جمالية رائعة مع الجمهور.

تفضيل دبي

وتشير اسيس وأختها إلى انهما استقرتا في دبي منذ 3 سنوات فقط، بعد أن قدمتا من فنزويلا وشعرتا أن الإمارات من أفضل الدول التي تفضلان العيش فيها، خاصة في ظل تعاونهما مع القرية العالمية منذ عامين ونجاح التجربة ومستوى السعادة التي يريانها على وجوه الجمهور، ما جعلهما تشاركان إلى جانب فقرة العزف في العروض المتجولة بكافة أرجاء القرية، مؤكدتان أن دبي مدينة الأحلام، وتمنتا أن تستكملا مشوارهما في دبي وتخططا لفتح معهد موسيقى لتعليم الأطفال.