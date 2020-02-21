«فرقة ميامي» في القرية العالمية اليوم

المصدر: دبي- شيرين فاروق

ضمن سلسلة الحفلات الغنائية التي تقدم كل يوم جمعة على مسرح القرية العالمية، تقدم فرقة ميامي الكويتية حفلاً غنائياً اليوم وسط توقع أن يحمل المزيد من الإبهار، خاصة بعدما حققت الحفلات السابقة حضوراً جماهيرياً كثيفاً.

وسيكون الآلاف من ضيوف القرية العالمية والمعجبين على المسرح الثقافي الرئيسي على موعد يتجدد أسبوعياً في التاسعة مساءً بعد إطلاق عروض الألعاب النارية المبهرة. وستقوم فرقة ميامي بتقديم أجمل أعمالها الفنية على المسرح الرئيسي في القرية العالمية بما في ذلك أغنيات «بستانس» و«شيلوها شيلة»، التي لاقت رواجاً على امتداد العالم العربي، كما سيستمتع عشاق الفرقة بأحدث أعمالها المشهورة. وقد لمع نجم الفرقة التي اقتحمت عالم الغناء عام 1991 مع ألبوم صبوحة، حيث تقدم أنواعاً مختلفة من الأغاني والتي تشمل، إضافة إلى أغانيها الشهيرة الخاصة، الأغاني الوطنية والأغاني الرياضية وبعض مقدمات المسلسلات والبرامج التلفزيونية الشهيرة، هذا إلى جانب الأغاني التراثية التي تم إعادة تسجيلها بأسلوبهم الممتع والناجح.‬

حفلات أسبوعية

وتقام ليالي حفلات القرية العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع كل يوم جمعة في تمام الساعة 9 مساءً، وتستمر حتى نهاية الموسم الذي يختتم فعالياته في الرابع من أبريل 2020، ويشارك فيها كوكبة من نجوم الغناء والموسيقيين العرب والعالميين، ويأتي حضور جميع الحفلات متضمناً في قيمة تذاكر الدخول إلى القرية العالمية دون رسوم إضافية. ويمكن لجمهور القرية العالمية في هذا الموسم التمتع بالعديد من المزايا الجديدة والمميزة، عبر بطاقة «وجهات ترفيهية» التي تتيح لهم الاستمتاع بجولات وألعاب كرنفال وحضور عرض السيرك الكلاسيكي وحضور العرض الترفيهي الشيق «تحدي الأقوياء» ودخول متحف ريبليز صدق أو لا تصدق ومتاهة المرايا العجيبة في المتحف.

خدمات مميزة

وحرصت القرية العالمية على مزيد من الراحة لضيوفها عبر مواقف خدمة صف السيارات، ومنطقة مخصصة لمواقف كبار الشخصيات كما تم طرح نظام إدارة مواقف ذكي جديد هذا الموسم في كل من مواقف خدمة صف السيارات ومواقف كبار الشخصيات لتسهيل عملية الدخول والخروج على المركبات، كما تتوفر خدمة النقل التابعة لشركة كريم وأوبر مع مواقف مخصصة لكلتيهما بين بوابتي الدخول، وذلك لضمان راحة الضيوف ومستخدمي هذه الخدمات.

كما تقوم هيئة الطرق والمواصلات بدبي بتشغيل أربعة خطوط حافلات نقل عام من وإلى القرية العالمية خلال الموسم. تنطلق رحلة الحافلة رقم 102 من محطة الراشدية ورقم 103 من محطة الاتحاد ورقم 104 من محطة الغبيبة و106 من محطة مول الإمارات، كما بإمكان ضيوف القرية العالمية استئجار سيارة الجولف التابعة لشركة EZ Taxi للتنقل بين المواقف والبوابات وبداخل القرية العالمية، حيث تتوفر الخدمة مقابل 10 دراهم للرحلة.