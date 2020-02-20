مدرسة هندية تضم 50 توأماً

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تعتبر مدينة سركاجي الصغيرة في ولاية تاميل نادو جنوب الهند موطناً لمئات التوائم في ظاهرة لم يتمكن العلماء من تفسيرها بعد. يقول سكان المدينة، وبعضهم يأتي من أجيال توائم، إنهم مباركون فيما يحاول الأطباء الآن إيجاد سبب علمي لذلك.

ولكم أن تتصوروا، في غضون ذلك، ما يعانيه الأساتذة في مدرسة بالمدينة تضم عدداً مرتفعاً من التوائم، من أجل التعرف على التوأم وتفريق الأخ عن أخيه والأخت عن أختها!

فقد ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية «بي بي سي» في مقطع فيديو أخيراً أن أكثر من 50 توأماً يدرسون في المدرسة نفسها.

وفي مقابلة أجرتها مع إحدى الفتيات، أفادت طالبة بأنها تشعر بالراحة عند مشاهدة ردود فعل الناس عند مشاهدتها وأختها، وتقول أختها: «نحن محظوظتان، أن نولد توأم ونحظى بهذا النوع من الانتباه. لقد أصبح أهلنا مشهورين بسببنا».

ولا يوجد حتى الآن دراسة حاسمة تفسر هذه الظاهرة، لكن الدعوات ازدادت في الآونة الأخيرة لمعرفة المزيد عن الأمر، حيث ينكب أخيراً فريق من الأطباء على دراسة الرابط بين التوائم والبلدة.

أحد سكان المدينة قال، إن العائلة كانت تحظى بتوائم على مدى الأجيال الثلاثة الماضية من جهة والدته، معرباً عن سعادته في أن يولد توأم، وأن يكون أباً لتوأم من بنتين.