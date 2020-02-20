دبي تستضيف عرضا كوميديا للفنان الإيطالي الشهير "جيري كالا"

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار التبادل الثقافي والفني المستمر بين الإمارات وإيطاليا، تستضيف دبي عرضاً فنياً كوميدياً وفقاً لنمط فن "الستاند أب كوميدي" يقدمه الفنان الإيطالي الشهير جيري كالا، وذلك في فندق ريكسوس شاطئ مساكن الجميرا بتاريخ 27 فبراير2020 في صالة مطعم لويجيا الإيطالي عند الساعة 8 مساءً.

وسوف يتسنى لعشاق الفن الإيطالي ومحبي روح الدعابة الإيطالية، مشاهدة العرض الكوميدي للفنان الإيطالي الذي لمع نجمه عالمياً في فترة التسعينات على مدى 3 ساعات متواصلة، والذي سوف يأخذ الحضور في رحلة تعيدهم إلى عدد من أهم الأدوار التي قدّمها، والتي تبرز ماضيه العريق في صناعة الأفلام والغناء، حيث شارك في العديد من الأفلام الكوميدية والعروض الموسيقية الكلاسيكية الإيطالية البارزة.

ولتكتمل الأمسية الإيطالية سوف يعيش الحضور أجواء إيطاليا الصاخبة في مطعم لويجيا، والذي أسسه كل من لويجي غرناتشيا وإنريكو كوبولا كفرع للمطعم الرّئيسي في مدينة جنوة الإيطالية، ويسعى لويجيا الذي سُمّي تيمناً بجدّة المؤسسين إلى تقديم "أفضل ما في إيطاليا"، ولا يستخدم سوى مكوّنات عالية الجودة تحضرّ من إيطاليا مباشرة، ويستخدم وصفات تم توارثها جيلاً بعد جيل، ويقدم لويجيا كافة الأصناف الإيطالية الشهيرة وعلى رأسها البيتزا التي تحضّر ضمن فرن الحطب الإيطالي التقليدي.