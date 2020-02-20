«التصاميم والحرف» في إكسبو 2020 دبي يدعم المواهب بالدولة

المصدر: دبي - البيان

اجتمع عدد من الهيئات الثقافية الإماراتية للمرة الأولى، تحت راية إكسبو 2020، لدعم المواهب الإبداعية من مختلف أنحاء الدولة، تحت مظلة برنامج التصاميم والحرف في إكسبو 2020 دبي.

وستعمل هذه المنظمات والهيئات، للترويج لبرنامج التصاميم والحرف، ودعمها في الداخل والخارج، على حد سواء.

والمؤسسات والمبادرات، هي: صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة عطايا للتنمية التابعة للهلال الأحمر الإماراتي، ومبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد (FBMI)، و1971 - مركز للتصاميم، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومعرض 421، ومؤسسة السركال الثقافية، ومجلس إرثي للحرف المعاصرة.

تبادل خبرات

وقالت د. حياة محمد شمس الدين نائب رئيس أول الفنون والثقافة في إكسبو 2020 دبي: «بالتعاون مع هذه المؤسسات العامرة بالمواهب، سيكون برنامج التصميم والحرف في إكسبو 2020، منصة مميزة لتبادل الخبرات والأفكار، وتطوير وعرض المنتجات المبتكرة من الحرف لملايين الزوار في إكسبو 2020».

وأضافت: «سيكون إكسبو 2020 دبي، الحدث العالمي الذي ستختم به دولة الإمارات خمسينيتها الأولى، مع الاحتفال بالكثير من الإنجازات التنموية التي تحققت عبر الاتحاد، والمبادرات والبرامج القيمة التي تحققت ضمن إكسبو دبي، ومنها برنامج التصاميم والحرف الواعد».

وقالت فاطمة المحمود رئيس مركز 1971 للتصاميم: «سيتيح إكسبو 2020 للمصممين في الدولة ومن المنطقة، إبراز ما لديهم من طاقات عبر المنتجات التي سنقدمها هنا والأعمال الفنية. زيارتنا اليوم لموقع إكسبو 2020، أعطتنا حافزاً كبيراً بحق».