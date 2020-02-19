«دبي للثقافة» تكشف عن تصاميم «صنع في القوز»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن التصميم الفائز في مسابقة «صنع في القوز» التي أطلقتها الهيئة في نوفمبر من العام الماضي، ودعت فيها المبدعين إلى تقديم تصاميم لأماكن عامة في منطقة القوز.

وتعدّ مسابقة «صنع في القوز» الأولى من نوعها، وكان الهدف من وراء إطلاقها إنشاء أماكن عامة للجمهور في منطقة القوز، وذلك وفق اعتبارات محددة؛ من أهمها أن تكون التصاميم مستوحاة من روح منطقة القوز، وتتيح استثمار المساحات غير المستغلة في المنطقة بالشكل الأمثل الذي يلبّي الاحتياجات التي لمسها المصممون المشاركون في المسابقة أثناء زياراتهم للموقع.

معايير

وضمت القائمة المرشحة للفوز 8 تصاميم اختارتها لجنة التحكيم من بين المشاركات المقدمة بناء على مجموعة من المعايير شملت الجانبين الفني والتقني، ومراعاة بيئة الموقع وخصوصية عمارته، وسهولة صيانة التصاميم المنفَّذة.

وعُرضت التصاميم المرشحة للتصويت العام على مدار يومي 24 و25 يناير في منطقة القوز ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان القوز للفنون الذي أقيم في «السركال أفنيو»، حيث صوّت أكثر من 2000 شخص على التصاميم المفضلة لديهم. وجاءت نتائج التصاميم الفائزة بناء على تصويت الجمهور وأصوات لجنة التحكيم مناصفةً (50 في المئة من قبل كل طرف).

وقالت شيماء راشد السويدي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دبي للثقافة»: «مثّل التفاعل الكبير مع النسخة الأولى من المسابقة نجاحاً لافتاً. لقد تلقينا العديد من المشاركات المميزة، ومتنوعة وغنية في أفكارها المبتكرة».

نتائج

وجاء في المركز الأول تصميم بعنوان «كونكشن» (تواصل) قدمه استوديو «ليما» للتصميم، كما جاء في المرتبتين الثانية والثالثة، على التوالي، تصميما «المجلس العصري» للفنان «ألكساندر زيغاروف»، و«الملتقى» للفنانتين عائشة الموسى وياسمين نورالدين.