مصممون واعدون يصنعون مستقبل الموضة العالمية بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن «فاشن فورورد دبي» عن اختيار المصمم يوسف أكبر فائزاً في مسابقة مجتمع «نَت جست أ ليبل» Not Just A Label (NJAL) ليعرض تصاميمه الإبداعية في الحدث الذي يقام في دبي خلال شهر أبريل المقبل، حيث يصنع مصممون واعدون مستقبل عالم صناعة الأزياء.

وجرى اختيار المصمّم السعودي المولد من بين أكثر من 170 مشاركاً عالمياً في التصفيات، وسيجري تقديم أحدث مجموعاته في دورة العام 2020 من «فاشن فورورد دبي»، حدث الموضة العالمي الذي سيعقد بين 2 و4 أبريل في حي دبي للتصميم.

ووقع الاختيار على أكبر بعد دراسة مستفيضة أجرتها لجنة تحكيم متخصصة شملت صفوة من خبراء وقادة قطاع الموضة والمسؤولين في فريق «فاشن فورورد دبي».

تقييم

وجرى تقييم المصممين بناءً على الأسلوب الجمالي والمبتكر ومدى ارتباطه بالمنطقة، بالإضافة إلى التعمّق في المعرفة التجارية، والقدرة الإنتاجية، والسرد الإيجابي للعلامة التجارية.

وأعرب يوسف أكبر عن سروره باختياره فائزاً في هذه المسابقة، التي وصفها بالمرموقة، مبدياً امتنانه لكل من «نت جست أ ليبل» و«فاشن فورورد دبي» على هذا الاختيار الذي اعتبره «خطوة مهمة في مسيرتي نحو النجاح، ستمكنني من عرض أعمالي في الموضة على جمهور أوسع».

وأكّد مؤسس العلامة التجارية التي تحمل اسمه أنه يترقّب الحدث بشدة للكشف عن أحدث مجموعاته هناك.

من جانبه، قال بونغ غيريرو الرئيس التنفيذي لفاشن فورورد دبي: «يوسف مثال على المرونة بين أسواق الشرق الأوسط وغيرها من أسواق الموضة، لا سيما في ضوء مسيرته الممتدة بين المملكة وسيدني، ويؤكد فوزه بمسابقة «نت جست أ ليبل» التزام «فاشن فورورد دبي» بالسعي لاكتشاف المصممين الناشئين وتسليط الضوء عليهم».