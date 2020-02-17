إليسا تنثر الإحساس في القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

شهد المسرح الرئيسي في القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، مساء الجمعة حفلاً استثنائياً أحيته النجمة اللبنانية إليسا بمجموعة من أروع أعمالها، وسط تفاعل استثنائي من الحاضرين الذين استمتعوا بأغانيها المميزة.

وشهد المسرح تفاعلاً استثنائياً مع إليسا على المسرح الرئيسي في القرية العالمية، حيث ردد الآلاف معها أغانيهم المفضلة بما في ذلك «حب حياتي» و«حالة حب» و«عايشالك»، كما استمتع عشاق إليسا بأحدث أغاني الفنانة المشهورة بأغانيها المليئة بالمشاعر والأحاسيس.

وأدت إليسا باقة من أروع أغانيها القديمة والجديدة بالألوان اللبنانية والمصرية، وسط تشجيع حار ولافت من قبل الحضور.

وشهد الحفل الذي تزامن مع الاحتفالات بيوم الحب حضور آلاف الضيوف، الذين استمتعوا بالمشاركة في العديد من الفعاليات الترفيهية، إضافة إلى عيش تجربة ثقافية لا تنسى. وقد تم نشر تفاصيل الحفل من قبل الضيوف على منصات التواصل الاجتماعي العائدة لهم.

ويزور القرية العالمية سنوياً الملايين من المواطنين والمقيمين والسياح، للتعرف على تجارب الترفيه والتسوق والطعام المميزة التي توفرها الوجهة في كل موسم. كما تنظم القرية العالمية حفلات موسيقية كل يوم جمعة عند الساعة 9 مساءً، يحييها نجوم عالميون.