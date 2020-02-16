«ثقافة أبوظبي» تدعم جزر القمر لصون وحماية تراثها

المصدر: أبوظبي - البيان

أسهمت دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي في إنجاز مبادرةٍ ثقافية تهدف إلى دعم جهود اتحاد جزر القمر لصون وحماية تراثها الحي بنجاح.

وأثمر مشروع «تعزيز القدرات اللازمة في جزر القمر لصون التراث الثقافي غير المادي من أجل تحقيق التنمية المستدامة»، والذي نفذته منظمة يونسكو بدعم من دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، إنشاء أول قائمة جرد وطنية في البلاد، والتي تضم اليوم 15 عنصراً من عناصر التراث الثقافي غير المادي.

وتضمن المشروع عمليات توثيقٍ وبحث، وإطلاق حملات توعية، وإجراء جردٍ مجتمعيٍّ لتراث جزر القمر الثقافي، الأمر الذي ساهم في تعزيز قدرة البلاد على صون تراثها الثقافي غير المادي بما ينسجم مع اتفاقية يونسكو لعام 2003 الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي.

مؤتمر المخطوطات

من جهة ثانية، تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، غدا وبعد غد، مؤتمر أبوظبي الثاني للمخطوطات، تحت شعار «إشكاليات ورؤى» في منارة السعديات، حيث يطرح مجموعـة مـن الإشكاليات والتحديات الفنية والحلول العملية في مجال حفـظ المخطوطات.

ويتضمن برنامج المؤتمر ست جلسات تسلّط الضوء على إشكاليات تحقيق النص التراثي، والجغرافي، والأدبي، والتاريخي، والعلمي، واللغوي، بحضور باقة مــن الخبراء والأكاديميين والمختصين المعروفين فــي مجال حفظ المخطوطات فــي منطقة الخليج العربي والعالم العربي، بهدف تقديم حلول عملية تساهم فــي رفع قيمة هــذه الكنوز التاريخية التي نقلت إلينا مكنـون المعرفة العربية ومنها انتشـرت حـول العالــم.